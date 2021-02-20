Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDenizlispor Haberleri CANLI| Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği
20.02.2021 - 15:41 |

CANLI| Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği

Süper Lig'de son sırada yer alan Yukatel Denizlispor, 26. hafta mücadelesinde 19. durumdaki Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

CANLI| Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği
ABONE OL

Yukatel Denizlispor Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

Denizli Atatürk Stadı'nda hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği müsabakası, saat 16.00'da başladı.

İLK11'LER

Denizlispor: Cenk, Özer, Leismann, Mustafa Yumlu, Ben Mohamed, Murawski, Diskerud, Recep Niyaz, Mesanovic, Sagal, Rodallega

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan, Arda, Zargo, Polomat, Soner, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sandro

Ligde Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Yukatel Denizlispor, 26. haftaya 18 puanla son sırada girdi. İç sahada son 2 maçında yenilmeyen ve 4 puan toplayan yeşil-siyahlı ekipte cezalı Tiago Lopes yarın forma giyemeyecek.

Son 7 maçtır galip gelemeyen ve bu müsabakalarda sadece 1 puan alabilen Gençlerbirliği ise ligde 20 puanla 19. durumda yer alıyor. Son 5 deplasman maçında sahadan galibiyetle ayrılamayan Başkent temsilcisi, ligde son 3 maçta fileleri havalandıramadı.

Ligin ilk devresinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, rakibiyle Süper Lig'de oynadığı 41 müsabakada 17 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 71 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 60 gol gördü.

CANLI| Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği

 

    Aksal Yavuz: "Eğer takım olmayı başarırsanız..."
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Çapa: Derbi galibiyeti için mutluyum
      Çapa: Derbi galibiyeti için mutluyum
    2. VakıfBank - PTT Spor: 3-0
      VakıfBank - PTT Spor: 3-0
    3. Canel'den Kemal Ademi yorumu
      Canel'den Kemal Ademi yorumu
    4. Hamamcıoğlu açıkladı! Aday olmayacağım
      Hamamcıoğlu açıkladı! Aday olmayacağım
    5. 8 gollü maçta kazanan Menemenspor
      8 gollü maçta kazanan Menemenspor
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    CANLI| Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği

    CANLI| Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği

    CANLI| Yeni Malatyaspor - Konyaspor

    CANLI| Yeni Malatyaspor - Konyaspor

    Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

    Göztepe, Fenerbahçe maçına hazır

    Medipol Başakşehir'de Antalyaspor hazırlıkları başladı

    Medipol Başakşehir'de Antalyaspor hazırlıkları başladı

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet