Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Cansu Tiryaki: Messi ve Ronaldo'nun oynadığı maçı yönetmek isterim
19.12.2020 - 11:40 | | EDİRNE (AA)

Cansu Tiryaki: Messi ve Ronaldo'nun oynadığı maçı yönetmek isterim

FIFA kokartı taşıyan 30 yaşındaki hakem Cansu Tiryaki, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun oynadığı maçı yönetmek istediğini söyledi.

Cansu Tiryaki: Messi ve Ronaldo'nun oynadığı maçı yönetmek isterim
ABONE OL

 

Türkiye'de FIFA kokartı taşıyan 3 kadın hakemden biri olan Tiryaki, AA muhabirine, futbol hakemliğine 2009'da başladığını anlattı.  Kadın futbolu gelişmediği için hakemliğe erkek liglerinde görev alarak başladığını belirten Tiryaki, sürekli bu liglerdeki maçları yönettiğini ifade etti. Cansu Tiryaki, kadın olarak hakemlik yapmanın zorluklarına değinerek, "Erkeklerin hakim olduğu, yani kendilerini hakim hissettiği platformda bizler de söz sahibi olmaya çalışıyoruz. Tabi bu, kadın için zor bir şey. Hakemliğin kadın erkek diye ayrılmasını yanlış buluyorum çünkü hakemlik 'gördüğünüz bir şeye karar verebilmek' demektir, yani bunun cinsiyet ayrımının olması kadar saçma bir şey yok. Kendinizi geliştirdiğiniz müddetçe, hakemliğin de tabi zorlukları var ancak işinizi iyi yapıyorsanız sizin için kolay olur." diye konuştu.

Fransız kadın hakem Stephanie Frappart ile kadın hakemlere karşı kamuoyunun bir arayış içerisinde olduğunu vurgulayan Tiryaki, bu anlamda kadın hakemlere karşı herkesin çok saygılı yaklaştığını vurguladı. Cansu Tiryaki, öncelikli amacının Türkiye'de Süper Lig'de maç yönetmek olduğunu dile getirdi.

Hakemliğin tecrübe işi olduğunu aktaran Tiryaki, "Bizlerden öncelikle istenen atletik performans testlerinde başarılı olmamız. Ben de kendimi bu anlamda hazırlıyorum, haftanın 6 günü antrenman yapıyorum. Belki erkeklerden daha fazla çalışmamız gerekiyor. Çünkü fiziksel yapımızın üzerine çıkmamız gerekiyor." dedi. Türkiye Futbol Federasyonudaki antrenörlerin kendilerine antrenman programı gönderdiğini belirten Tiryaki, çalışmalarının ardından federasyona bilgi gönderdiklerini kaydetti.

Tüm hakemlerin en üst düzeydeki, en ünlü futbolcuların oynadığı maçı yönetmek istediğini ifade eden Cansu Tiryaki, "Dünyaca ünlü futbolcuların oynadığı maçı yönetmek isterim. Dünyadaki en popüler futbolcular Messi ve Ronaldo. Açıkçası onların oynadığı maçı yönetmek isterim." ifadelerini kullandı.

"Sahanın hakimi olmaktan çok keyif alıyorum"

Cansu Tiryaki, evli olduğunu, hakemliğin dışında spor eğitmenliği ve kişisel antrenörlük yaptığını belirterek, "Hakemlik yapmaktan, sahanın hakimi olmaktan çok keyif alıyorum. Seyircilerin bana karşı tutumunu çok seviyorum. Maça çıktığınızda seyircilerin sizin isminizi zikrederek besteler yapması çok güzel. Bunu bir maçımda yaşamıştım ve çok hoşuma gitmişti. Umarım daha kalabalık bir ortamda maç yönetebilme fırsatı bulabilirim." şeklinde konuştu. FIFA kokartlı ilk kadın hakem Drahşan Arda'nın Edirneli olmasının da gurur verici olduğunu aktaran Tiryaki, "Bu benim için çok onur verici. Genelde hep İstanbul, İzmir, Ankara'dan oluyordu FIFA hakemleri. Edirneli olarak hem Drahşan hocanın izinden gitmek hem de Edirne'yi en iyi şekilde temsil etmek gerçekten onur verici." diyerek sözlerini tamamladı.

Cansu Tiryaki: Messi ve Ronaldonun oynadığı maçı yönetmek isterim

    ?rel=0
    Galatasaray, Karagümrük'te kaybetti | Fatih Terim, hakem, Falcao, Sergen Yalçın...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Beşiktaş, Erzurumspor hazırlıklarını tamamladı
      Beşiktaş, Erzurumspor hazırlıklarını tamamladı
    2. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    3. Fenerbahçe filede rahat: 3-0
      Fenerbahçe filede rahat: 3-0
    4. Çebi açıkladı! 'Gökhan Töre...'
      Çebi açıkladı! 'Gökhan Töre...'
    5. İşte Samatta'nın dönüş tarihi
      İşte Samatta'nın dönüş tarihi



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri ve hakemi...

    Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri ve hakemi...

    Son dakika | Ozan Kabak 25 milyon euroya Milan'a...

    Son dakika | Ozan Kabak 25 milyon euroya Milan'a...

    Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı hakemi ve muhtemel 11'ler kim?

    Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı hakemi ve muhtemel 11'ler kim?

    Alanyaspor, Denizli deplasmanında 3 puan peşinde

    Alanyaspor, Denizli deplasmanında 3 puan peşinde

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet