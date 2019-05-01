Çare Kudriashov

LEVENT KALKAN

Lider Medipol Başakşehir son 5 maçta 10 puan kaybederek şampiyonluk yolunda yakaladığı dev avantajı kaybederken özellikle Alexandru Epureanu’yu mumla aradı. Savunmanın belkemiği olan 32 yaşındaki Moldovalı stoper sol dizindeki enfeksiyon nedeniyle ligdeki son 6 maçta takımdaki yerini alamadı.

Turuncu-lacivertli takım bu maçlarda Fenerbahçe (2-1) ve Konyaspor’u (2-0) yenerken, Kayserispor (1-1) ve Çaykur Rizespor’la (1-1) berabere kaldı, Beşiktaş (2-1) ve Göztepe’ye (0-2) ise mağlup oldu. Epureanu’nun yerine 5 maçta Attamah forma giyerken, Göztepe karşısında ise Serdar Taşcı 11’de görev aldı. Ancak bireysel hatalarıyla dikkat çeken Attamah ve Serdar, Moldovalı stoperin boşluğunu doldurmakta bir hayli yetersiz kaldı.

Başakşehir son 6 lig maçında 7 gol yerken, Attamah ve Serdar’ın savunmadaki olumsuz performansları gözlerin Fedor Kudriashov’a çevrilmesine neden oldu. Devre arası Rubin Kazan’dan transfer edilen ve Gael Clichy’nin sakat olduğu dönemde 5 lig maçında ilk 11’de sahaya çıkan Rus oyuncu, sol bekte geçer not almıştı. Abdullah Avcı’nın ekibi bu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken kalesinde sadece 2 gol gördü.

Sert ve hatasız oyunuyla dikkat çeken Fedor Kudriashov, kariyer geçmişiyle stoper bölgesi için ciddi bir alternatif olduğunu gözler önüne seriyor. Rusya Ligi’nde Spartak Moskova, Rostov, Krasnodar ve Rubin Kazan gibi ekiplerin formasını giyen 32 yaşındaki Kudriashov toplam 25 maçta stoper oynadı.

Fedor Kudriashov, Rus Milli Takımı’nda ise genelde stoperde görev yaptı. 28 maçta milli formayı giyen deneyimli futbolcu 24 karşılaşmada 11’de sahaya çıkarken, tam 19 müsabakada stoperde yer aldı. Rus futbolcu 9 maçta sol bek oynadı.