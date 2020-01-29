Carlos Kameni: En düşük ücrete imza atarım

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra boşta kalan Carlos Kameni, eski kulübü Malaga'yı kendisini kadroya katmaya ikna etmeye çalıştı. İspanya'da Onda Cero'ya bir röportaj veren oyuncu, yaşadığı maddi sıkıntıdan bahsetti, maddi fedakarlığa hazır olduğu mesajını verdi.

İki yıldır sahalardan uzak kaldı.

4 Mart 2018'deki Akhisarspor maçından beri forma giymeyen, yaklaşık 2 yıldır sahalardan uzak olan Kamerunlu file bekçisi, en düşük maaşla bile olsa eski takımına dönmek istediğini, bu bağlamda menajerinin Malaga sportif direktörü Manolo Gaspar ile görüştüğünü belirterek şunları söyledi:

'Bonservisim yok, elimden geleni yaparım'

"Tekrar bu büyük ailenin parçası olmak istiyorum. Bunun gerçekleşmesi mümkün olacaksa ben elimden geleni yapmaya hazırım. Kontrat bağı kalmamış bir isim olarak bonservisi elinde bedelsiz olarak transfer olabilirim. Malaga için işin bu yönü sorun olmayacaktır, önemli olan bana ihtiyaçları olup olmadığı".

'En düşük ücret de olsa fark etmez'

Fenerbahçe ile yolları ayrıldıktan sonra kendisine kulüp bulamayan 35 yaşındaki file bekçisi, bu süre zarfında para kazanamadığına dikkat çekerek şöyle devam etti: "Kulüpteki durumu gerçekten çok iyi biliyorum. Artık bu konuya girmeyeceğim çünkü Fenerbahçe ile olandan dolayı bir yıldır para kazanmıyorum. En düşük ücret de verilse benim için fark etmez, benim istediğim katkıda bulunabilmek. Kaleciye ihtiyaç varsa buradayım".

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