Carlos Queiroz, Falcao için derbiye gelmiş

Galatasaray’ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao için yeniden milli takım kapıları açılabilir. Ülke basınında bu yönde bir, biraraya gelmenin yeniden bir seçenek olabileceği yorumları yapıldı. Milli takım teknik direktörü Carlos Queiroz da konuyla ilgili yaptığı açıklamada futbolcusunun sakatlıktan dönmesinin ve gol atmasının sevindirici olduğunu. Yeniden milli takıma çağırıp çağırmama konusunu değerlendireceğini söyledi.

‘Fenerbahçe maçında ilk elden gördüm’

Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Queiroz konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Radamel Falcao’nun durumunu dikkatle izliyorum. Kendisi Kolombiya futbolunun sembol isimlerinden bir tanesi. Fenerbahçe maçını yerinde seyrettim ve kendisini ilk elden görme fırsatı buldum. Sakatlıktan tamamen kurtulmuş olması ve bu maçta gol atması sevindirici bir gelişme” dedi.

‘Kendisi için gerekli kararı alacağım’

“Kulübünde forma giymesi durumunda, Falcao Copa America kadrosunda olacak mı?” yönündeki soruya ise deneyimli teknik adam “Falcao çok önemli bir oyuncu. Şu an için kesin bir şey söylemeyeceğim. Ancak durumunu değerlendirip takımın başarısı için gerekli kararı alacağım” yanıtını verdi.

Milli takıma çağrılması bekleniyor

89 kez giydiği Kolombiya Milli Takımı formasına sekiz aydır uzak olan yıldız futbolcu için Kolombiya’da uzun süre sonra ilk kez Falcao’nun isminin milli takım için bu kadar gür çıkmaya başladığına ve davet almasının beklendiğine dikkat çekildi.

Lugano da sonradan ortaya çıkmıştı

Galatasaray’ın ezeli rakibini 20 yıl sonra ilk kez deplasmanda yendiği karşılaşmada, sarı-lacivertli bir ekibin futbolcusu da vardı. Eski Fenerbahçeli Diego Lugano’nun, karşılaşmayı kale arkası tribünde taraftarların arasında takip ettiği sonradan ortaya çıkmıştı. Kolombiyalı teknik adamın itirafları, sessiz sedasız maçı yerinde izleyenin sadece Lugano ile sınırlı olmadığını ortaya koydu.