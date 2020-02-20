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20.02.2020 - 14:59 |

Carriço yürek yemiş! Sevilla'dan Wuhan'a transfer oldu

Sevilla, 31 yaşındaki stoper Daniel Carriço'nun Çin ekiplerinden Wuhan FC'ye transfer olduğunu açıkladı. Wuhan kenti, koronavirüsün ortaya çıkıp, yayıldığı yerleşim birimi...

Carriço yürek yemiş! Sevilla'dan Wuhan'a transfer oldu

Koronavirüs, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmış, kısa sürede yayılmış ve yaklaşık 2 bini aşkın kişinin ölümüne neden olmuştu.

La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen Daniel Carriço, Çin ekibi Wuhan FC'ye transfer oldu. Bu gelişme İspanyol kulübünün resmi internet sitesinden duyuruldu.

31 yaşındaki stoperin koronavirüsün ortaya çıktığı kentin takımına transfer olması futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Beşiktaş'ta forma giyen Talisca ve Hulk gibi yıldızların virüs nedeniyle Çin'den ayrılmak istedikleri iddia edilmişti.

Çin'de koronavirüs nedeniyle ligler ileri bir tarihe ertelenmişti.

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Carriço yürek yemiş Sevilladan Wuhana transfer oldu

 

 

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