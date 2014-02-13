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13.02.2014 - 23:32 |

Carvahal Ç.Rize ile görüşüyor

Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ın Portekizli eski hocasına teklif götürdü, görüşmeler başladı.

Carvahal Ç.Rize ile görüşüyor
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ONUR DİNÇER - SKORER DIŞ HABERLER

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Çaykur Rizespor'un başına geçebilir. Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Karadeniz ekibinde geçtiğimiz günlerde Rıza Çalımbay'ın istifa etmesinin ardından boşalan koltuk için Carlos Carvalhal'a teklif götürüldü.

2011-12 sezonunda siyah-beyazlı ekibi çalıştıran ve ardından bir süre de İBB'de görev yapan 48 yaşındaki çalıştırıcının Türk futbolu ve Süper Lig hakkında tecrübe sahibi olmasının ismini ön plana çıkarttığı ifade edildi. Taraflar arasında görüşmelerin başladığı bildirilirken, önümüzdeki günlerde konunun kesinliğe kavuşacağı belirtildi.

Carvalhal şu anda Dubai'nin Al Ahli ekibinde teknik koordinatör olarak görev yapıyor. Ligde 16. sırada bulunan Rizespor'da ise Çalımbay'ın gitmesinin ardından görevi geçici olarak Mehmet Ali Karaca yürütüyor. Portekizli teknik adam daha önce ülkesinde Sporting Lizbon ve Braga gibi takımları yönetmişti.

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