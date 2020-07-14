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14.07.2020 - 07:00 |

CAS'ın Manchester City kararı Trabzonspor'a umut oldu!

UEFA’nın Manchester City’ye FFP ihlalleri nedeniyle verdiği Avrupa kupalarından 2 yıl men cezası kararı CAS’ta bozuldu. Cezanın kaldırılması Trabzonspor için de umut oldu

CAS'ın Manchester City kararı Trabzonspor'a umut oldu!
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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA’nın Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Manchester City’ye verdiği 2 sezon Avrupa kupalarından men kararını kaldırdı.
CAS’tan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından 2012-2016 yıllarındaki finansal kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle Manchester City’ye verilen Avrupa kupalarından 2 sezon men kararının kaldırıldığı kaydedildi.

CAS, İngiliz kulübüne verilen 30 milyon euro para cezasını da 10 milyon euroya indirdi.
Liverpool’un ardından ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Manchester City, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılabilecek.

UEFA da bir açıklama yaparak, “CAS komisyonu, Finansal Kontrol Kurulu’nun bu özel davada ortaya sunduğu kanıtların yetersiz olduğunu ve ihlal iddialarının çoğunun 5 yıllık zaman aşımına uğradığını gerekçe göstererek cezayı kaldırmıştır” dedi.

Manchester City için çıkan bu karar UEFA’dan 1 yıl men cezası alan ve güçlü argümanlarla CAS’a giden Trabzonspor için de olumlu bir referans oldu.

CASın Manchester City kararı Trabzonspora umut oldu

 

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