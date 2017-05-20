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20.05.2017 - 11:08 | | AA

Cavaliers, Celtics'i 44 sayı farkla yenerek seride 2-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics'i deplasmanda 130-86 yenen Cleveland Cavaliers, seride 2-0 öne geçti.

Cavaliers, Celtics'i 44 sayı farkla yenerek seride 2-0 öne geçti
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Cavaliers'ı galibiyete 30 sayı, 4 ribaunt ve 7 asistle oynayan LeBron James ile 21 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Kevin Love taşıdı. Kyrie Irving de 23 sayıyla skora katkıda bulundu.

Celtics'te Jaylen Brown 19 sayı, 4 ribaunt, Avery Bradley de 13 sayı, 3 ribauntla karşılaşmayı tamamladı. 17 dakika süre alan Isaiah Thomas, 2 sayı, 3 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi.

NBA play-off'ları, Golden State Warriors ile San Antonio Spurs arasındaki Batı Konferansı finali üçüncü maçıyla devam edecek.

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