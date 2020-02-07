Basketbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerNba Haberleri Cavaliers, Drummond'Ä± takasla kadrosuna kattÄ±
07.02.2020 - 11:30 | | Ä°STANBUL (AA)

Cavaliers, Drummond'Ä± takasla kadrosuna kattÄ±

NBA'de Cedi Osman'Ä±n formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Cavaliers, Pistons'tan Drummond'Ä± takasla kadrosuna kattÄ±.Â

Cavaliers, Drummond'Ä± takasla kadrosuna kattÄ±

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'Ä±n forma giydiÄŸi Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons'Ä±n all-star pivotu Andre Drummond'Ä± takasla kadrosuna kattÄ±.

NBA'in internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Cavaliers, Brandon Knight, John Henson ve 2023 ikinci tur draft hakkÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Pistons'tan Andre Drummond'Ä± transfer etti.

Kariyerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2012'den bu yana Pistons'ta forma giyen ve 2016, 2018 yÄ±llarÄ±nda all-star seÃ§ilen 26 yaÅŸÄ±ndaki Drummond, bu sezon takÄ±mÄ±yla 17,8 sayÄ±, 15,8 ribaunt ortalamalarÄ± yakaladÄ±.

Ã–te yandan Minnesota Timberwolves, 2014 draftÄ±nda birinci sÄ±radan seÃ§ilen Andrew Wiggins karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Golden State Warriors'tan D'Angelo Russell'Ä± renklerine baÄŸladÄ±. Takasta Timberwolves, birinci ve ikinci tur draft haklarÄ±nÄ± gÃ¶nderdiÄŸi Warriors'tan Jacob Evans ve Omari Spellman'Ä± da aldÄ±.

Â 

Â 

Â 

Â 

Â 

Gaziantepli Alexandru Maxim'den pes dedirten gol!
daha fazla video iÃ§in

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

KÄ±ÅŸ transfer döneminde 5 büyük ligde 889 milyon euro harcandÄ±

KÄ±ÅŸ transfer dÃ¶neminde 5 bÃ¼yÃ¼k ligde 889 milyon euro harcandÄ±

Denizlispor, Konyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda çÄ±kÄ±ÅŸ arÄ±yor

Denizlispor, Konyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§Ä±kÄ±ÅŸ arÄ±yor

Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantÄ±sÄ± yarÄ±n yapÄ±lacak

FenerbahÃ§e'de yÃ¼ksek divan kurulu toplantÄ±sÄ± yarÄ±n yapÄ±lacak

Çaykur Rizespor BaÅŸkanÄ± Hasan Kartal: Kulüpler BirliÄŸi YasasÄ±nÄ±n çÄ±kmamasÄ±nÄ±n sebebi 4-5 kulüp

Ã‡aykur Rizespor BaÅŸkanÄ± Hasan Kartal: KulÃ¼pler BirliÄŸi YasasÄ±nÄ±n Ã§Ä±kmamasÄ±nÄ±n sebebi 4-5 kulÃ¼p

SÄ±radaki Haber