Cavaliers, Drummond'Ä± takasla kadrosuna kattÄ±

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'Ä±n forma giydiÄŸi Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons'Ä±n all-star pivotu Andre Drummond'Ä± takasla kadrosuna kattÄ±.

NBA'in internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Cavaliers, Brandon Knight, John Henson ve 2023 ikinci tur draft hakkÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Pistons'tan Andre Drummond'Ä± transfer etti.

Kariyerine baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2012'den bu yana Pistons'ta forma giyen ve 2016, 2018 yÄ±llarÄ±nda all-star seÃ§ilen 26 yaÅŸÄ±ndaki Drummond, bu sezon takÄ±mÄ±yla 17,8 sayÄ±, 15,8 ribaunt ortalamalarÄ± yakaladÄ±.

Ã–te yandan Minnesota Timberwolves, 2014 draftÄ±nda birinci sÄ±radan seÃ§ilen Andrew Wiggins karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Golden State Warriors'tan D'Angelo Russell'Ä± renklerine baÄŸladÄ±. Takasta Timberwolves, birinci ve ikinci tur draft haklarÄ±nÄ± gÃ¶nderdiÄŸi Warriors'tan Jacob Evans ve Omari Spellman'Ä± da aldÄ±.

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