Cavaliers, Hill ve Hood'u kadrosuna kattı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, üç takımın yer aldığı takas sonucunda George Hill ve Rodney Hood'u kadrosuna kattı.



NBA'de bu sezon beklenen performansın altında kalan Cavaliers, gerçekleşen üçlü takasın ardından Sacramento Kings'ten George Hill ve Utah Jazz'dan Rodney Hood'u transfer etti.



Takasta yer alan takımlardan Utah Jazz, Rodney Hood karşılığında Cavaliers'tan Derrick Rose ve Jae Crowder'ı renklerine bağladı.



Kings ise bu takas sayesinde Cavaliers'tan Iman Shumpert ve Jazz'dan Joe Johnson'ı aldı.



Öte yandan Cavaliers'ın 36 yaşındaki basketbolcusu Dwyane Wade, ikinci tur draft hakkı karşılığında eski takımı Miami Heat'e gönderildi.