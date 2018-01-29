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29.01.2018 - 10:04 |

Cavaliers, Pistons'ı son çeyrekte devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, sahasında Detroit Pistons'ı 121-104 yendi.

Cavaliers, Pistons'ı son çeyrekte devirdi
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NBA'e 7 maçla devam edildi. Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı Pistons'ı son çeyrekteki etkili oyunuyla 121-104 mağlup ederek 18 Aralık'tan bu yana ilk kez üst üste maç kazanma başarısı gösterdi.

Sezonun 29. galibiyetini alan Cavaliers'ta LeBron James, 25 sayı, 14 asist, 8 ribauntla oynadı. Kevin Love'ın 20 sayı, 11 ribauntluk performans sergilediği ev sahibi takımda JR Smith 15, Isaiah Thomas 14 sayı buldu.

Art arda 8. olmak üzere 26. mağlubiyetini yaşayan Pistons'ta Anthony Tolliver ve Tobias Harris 20'şer, Andre Drummond 17 sayı attı.

Ömer Aşık'tan 4 sayı, 3 ribaunt

Los Angeles Clippers, Smoothie King Center'da milli basketbolcu Ömer Aşık'ın forma giydiği New Orleans Pelicans'a konuk olduğu maçı 112-103 kazandı.

Bu sezon 25. galibiyetini elde eden Clippers'ta Blake Griffin 27 sayı, 12 ribaunt, 7 asistlik performans ortaya koydu. DeAndre Jordan'ın 12 sayı, 19 ribauntla mücadele ettiği konuk ekipte Lou Williams 22, Tyrone Wallace 19 sayı üretti.

Dört maç sonra kaybederek sezonun 22. yenilgisini yaşayan Pelicans'ta Anthony Davis, 25 sayı, 17 ribaunt, 6 asist, Jrue Holiday 20 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle oynadı. Ömer Aşık ise 7 dakika süre aldığı mücadeleyi 4 sayı, 3 ribauntla tamamladı.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 96-110

Houston Rockets-Phoenix Suns: 113-102

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 103-112

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 121-104

Toronto Raptors-Los Angeles Lakers: 123-111

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 122-112

San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 113-98

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