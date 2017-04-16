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16.04.2017 - 11:37 | | İSTANBUL (AA)

Cavaliers play-off'lara galibiyetle başladı

NBA'de son şampiyon Cleveland Cavaliers, play-off ilk turunda Indiana Pacers'ı 109-108 yenerek seride durumu 1-0'a getirdi.

Cavaliers play-off'lara galibiyetle başladı
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Cleveland Cavaliers, sahasında Indiana Pacers'ı 109-108 yenerek seride 1-0 öne geçti.

NBA play-off'ları 4 maçla başladı. Doğu Konferansı ilk turunda normal sezonu ikincilikle tamamlayan son şampiyon Cavaliers, 7. sırada yer alan Pacers'ı 109-108 yenerek play-off'lara galibiyetle başladı.

Quicken Loans Arena'nın ev sahipliği yaptığı maçta 32 sayı, 13 asist, 6 ribauntluk performans sergileyen LeBron James, Cavaliers'ın galibiyetinde başrol oynadı. Ev sahibi takımda Kyrie Irving 23, Kevin Love 17 sayı attı.

Son hücumdan faydalanamayarak galibiyet şansını kaçıran Pacers'ta Paul George 29, Lance Stephenson 16 sayı kaydetti.

Spurs'ü Leonard taşıdı

Batı Konferansı'nı 2. sırada bitiren San Antonio Spurs, konferans 7'ncisi Memphis Grizzlies'ı sahasında 111-82 yenerek seride 1-0 üstünlük yakaladı.

AT&T Center'da oynanan maçta 32 sayı, 5 asist, 3 ribauntla oynayan Kawhi Leonard, galibiyetin mimarı oldu. Spurs'te LaMarcus Aldridge 20, Tony Parker 18 sayı buldu.

Grizzlies'ta Marc Gasol'un 32 ve Mike Conley'nin 13 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 109-108 (1-0)
Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 83-97 (0-1)
San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 111-82 (1-0)
Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 95-97 (0-1)

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