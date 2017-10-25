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25.10.2017 - 10:17 | | AA

Cavaliers'ı LeBron James taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, sahasında Chicago Bulls'u 119-112 yendi.

Cavaliers'ı LeBron James taşıdı
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NBA'e 6 maçla devam edildi. Cavaliers'ın yıldızı LeBron James, Quicken Loans Arena'da Bulls'u 119-112 mağlup ettikleri mücadeleyi 34 sayı, 13 asist, 3 top çalma ve 2 ribauntla tamamlayarak galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Sezonun 3. galibiyetini alan ev sahibi takımda Kevin Love 20, Jeff Green 16, Dwyane Wade, Kyle Korver ve Jae Crowder 11'er sayı attı. Cavaliers'ta milli basketbolcu Cedi Osman süre almadı.

Üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılan Bulls'ta Justin Holiday 25, Lauri Markkanen 19, Kay Felder ve Denzel Valentine 13'er sayıyla oynadı.

Gordon'dan kariyer rekoru

Orlando Magic, Amway Center'da ağırladığı Brooklyn Nets'i 125-121 mağlup ederek sezonun 3. galibiyetini aldı.

Magic'te 41 sayı, 14 ribauntla oynayan Aaron Gordon, kariyer sayı rekoru kırdı. Ev sahibi ekipte Evan Fournier 28, DJ Augustin 19 sayı üretti.

İkinci mağlubiyetini yaşayan Nets'te D'Angelo Russell 29, Rondae Hollis-Jefferson 18, DeMarre Carroll 17 sayıyla mücadele etti.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 119-112

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 125-121

Boston Celtics-New York Knicks: 110-89

Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers: 107-130

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 103-93

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 102-84

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