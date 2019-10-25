Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Cavaliers'tan Cedi Osman'a yeni kontrat!
25.10.2019 - 07:01 |

Cavaliers'tan Cedi Osman'a yeni kontrat!

2020 yazında kontratı sona erecek olan Cedi Osman, yaz gelmeden takımıyla sözleşme uzattı.

Cavaliers'tan Cedi Osman'a yeni kontrat!
ABONE OL

Marc Stein’in haberine göre; bir süredir yeni kontrat için görüşen Cleveland Cavaliers ile Cedi Osman sonunda 4 yıllık bir kontratta anlaşmaya vardı. Habere göre; iki taraf 4 yıl için 31 milyon dolara el sıkıştı.

Gelecek yaz kontratının bitmesiyle devreye girecek bu sözleşmeyle birlikte Cedi, yılda 7.7 milyon dolar kazanacak.

24 yaşındaki milli oyuncu, 2015 Dratında 31. sırada seçildikten sonra 2017’de NBA’in yolunu tuttu. Cavs‘ta 3. sezonuna başlayan Cedi, geçen sezon 76 maçta 13.0 sayı, 4.7 ribaund ve 2.6 asist ortalama tutturmuştu.

Cavalierstan Cedi Osmana yeni kontrat

 

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
    Djokoviç'ten Yeni Pazar'a 5 milyon dinar bağış
  2. Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
    Transfer haberleri | Manul Pellegrini defteri Betis'i aştı
  3. Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
    Son dakika | Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek dönemi sona erdi
  4. İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
    İngiliz futbol takımı Wigan Athletic iflasın eşiğinde
  5. Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi
    Transfer haberleri | Başakşehir'den Junior Fernandes hamlesi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rebocho'dan olay sözler: 6 ay boyunca para alamadım!

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Rıza Çalımbay: İddiamız devam ediyor

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Sıradaki Haber