Çavuşoğlu: 'Vagner Love'a Çin'den iki katı teklif yapıldı'

Teknik direktör Safet Susic'in gelişiyle büyük bir çıkış yakalayan ve 23 golle sezonu gol kralı olarak tamamlayan Brezilyalı yıldız dikkatleri üzerine çekmişti.

Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig’deki ilk yılında gol krallığına ulaşan Vagner Love’ın, çok uzun süredir beğendikleri bir oyuncu olduğuna değinerek, Brezilyalı yıldızın transferindeki detayları da şöyle anlattı:

"Vagner, Türkiye’de daha önce büyük kulüplerin de istediği bir futbolcu. Vagner Love’ın geleceğine çok ihtimal vermemiştik. Oğlum Avukat Emirhan Çavuşoğlu ve menajer arkadaşı Cenk Merih Yazıcı, ’Vagner’i getirsek nasıl olur?’ dediler. Başka işiniz yok mu, gidin işinize bakın, dedim. ’Vallahi getiririz.’ dediler. Vagner dünya yıldızı, Alanya küçük bir yer belki burayı küçümseyebilir dedim. Abdoulaye Ba buraya geldiği zaman mırın kırın etmişti. Vagner, ’Abdoulaye Ba kim, ben Rio’da gecekondu çocuğuydum, benim asla kompleksim olmaz, oraya sadece futbol oynamaya gelmeyeceğim, yeniden çıkış yapacağım. Vagner’in kim olduğunu herkes yeniden görecek.’ demiş."

Vagner Love’ın gelir gelmez kulübü sahiplendiğinin altını çizen Başkan Çavuşoğlu, "Vagner sadece futbol oynamıyor, sahanın dışında da burayı nasıl sahiplendiğini görebilirsiniz. Gerçekten büyük bir futbolcu, kişiliği de öyle. Vagner’den çok memnunuz." yorumunu yaptı.

Çavuşoğlu, geçtiğimiz ocak ayında, Vagner Love’a Çin’den teklif geldiğini açıklayarak, "Çin’den, Vagner’e bizim verdiğimiz paranın iki katı teklif yapıldı. Vagner, parayı kazandım, mutlu olmak istiyorum dedi ve teklifi kabul etmedi. Vagner burada çok mutlu." ifadelerine yer verdi.

Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da yapılan antrenmanla başlayan Alanyaspor'da tecrübeli isim Vagner Love ise henüz takıma katılmadı. Yıldız futbolcunun çeşitli transfer teklifleri aldığı ve bu yüzden kampa katılmadığı iddia edildi. Vagner Love'ın yeni bir takıma transfer olmak istediği veya Alanyaspor'daki sözleşmesine zam yapılmasını istediği kaydedildi. Alanyaspor kulübünün de oyuncunun bu tutumunu hoş karşılamadığı öğrenildi. Akdeniz ekibinin 30.06.2018'de sözleşmesi bitecek olan oyuncunun maaşının tamamını ödediği de öğrenildi.

Alanyaspor yeni sezon için Karcemarskas, Emrah Başsan ve Yalçın Ayhan ile de ilgileniyor.

(Ajansspor)