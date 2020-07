Çavuşoğlu: "Vagner Love'dan 30 gol sözü..."

Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vagner Love'ın geçtiğimiz sezon fileleri 23 kez havalandırarak Süper Lig'de gol kralı olduğunu hatırlattı. Golcü oyuncunun krallık tacını takarak kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Çavuşoğlu, bu sezon da başarılı olacağına inandıklarını dile getirdi.

Vagner Love'ın bu sezonki hedefleri hakkında görüşlerini aktaran Hasan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Morali çok iyi ve gerçekten de iyi çalışıyor, farklı bir futbolcu. Kendisi Brezilya'dan performans hocasıyla geldi. Teknik direktörümüzün yaptırdığı antrenmanların dışında sürekli olarak ekstra idmanlar yapan bir futbolcu. Vagner Love, geçtiğimiz gün yaptığımız konuşmada, 'Başkanım, geçen sezon 23 gol attım, bu sezon 30 gol atacağım.' dedi. İnşallah da atar. Şu anda çok iyi durumda."

Vagner Love gibi bir futbolcuya sahip olmanın avantajını kullandıklarını belirten başkan Çavuşoğlu, "Çok özellikli bir futbolcu. Allah sakatlık vermezse Vagner'in bu sezon en az 25 gol atacağına inanıyorum. Geçen sezon 20 maçta 23 gol attı, 8 müsabakada gol atamamıştı. Vagner'in bu sezon da gol krallığında iddialı olacağına inanıyorum."

Dursun Özbek'e destek

Hasan Çavuşoğlu, dün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu'nda, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in büyük çoğunluğun desteğini alarak başkan seçildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Göksel Gümüşdağ başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Üç yılda gerçekten çok önemli işler yaptı. Alanyaspor olarak Süper Lig'e geçen sezon çıktık ama çalışmalarını daha önce de takip ettiğimiz için çok iyi işler yaptığını rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Şimdi Sayın Dursun Özbek başkanımızı, Kulüpler Birliği Vakfına başkan olarak seçtik. Bu bir bayrak yarışı, Dursun Başkanımızın hem ağabey olarak hem de birleştirici üslubuyla işleri kaldığı yerden devam ettireceğini düşünüyorum. Türk futbolu adına iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum."

Alanyaspor Başkanı, yeni sezonla ilgili olarak da, "Tüm kulüpler çok önemli transferler yaptı, yapmaya da devam ediyor. Türk futbolunda son zamanlarda çok fazla yıldız futbolcu gelmeye başladı. Her şeyden önce her kategoride bulunan profesyonelden amatör liglere kadar her takıma kazasız belasız, mutlu bir sezon diliyorum." temennisinde bulundu.