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31.12.2018 - 18:16 | | AA

Çavuşoğlu'ndan Alanyaspor'a ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'u ziyaret ederek, futbolculara ve teknik ekibe yeni yılda başarı dileklerini iletti.

Çavuşoğlu'ndan Alanyaspor'a ziyaret
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'u ziyaret ederek, futbolculara ve teknik ekibe yeni yılda başarı dileklerini iletti. Kulüp tesislerinde, başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Çavuşoğlu, "Buraya gelerek öncelikle sizin yeni yılınızı tebrik etmek istedim. Yeni yılda sizlere sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Sizlere çok güveniyoruz. Her zaman yanınızda olacağız." dedi.

Teknik heyet ve futbolcuların yeni yılını kutlayan Bakan Çavuşoğlu'na, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından ziyaretin anısına Alanyaspor atkısı hediye edildi.

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'in de yer aldığı ziyaret sonunda Mevlüt Çavuşoğlu, teknik ekip ve futbolcularla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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