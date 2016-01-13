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13.01.2016 - 12:52 | | Rize (AA)

Çaykur Didi Stadı'nın çimlerine yapay güneş ışığıyla bakım yapılıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un stadının çimlerine, Hollanda'dan getirilen özel malzemelerle yapay güneş ışığı uygulanıyor.

Çaykur Didi Stadı'nın çimlerine yapay güneş ışığıyla bakım yapılıyor
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Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rize'nin aşırı yağışlı ve nemli olması nedeniyle stat ve antrenman sahalarının bakımının zor olduğunu belirtti.

Üst üste oynanan maçlar ve son dönemdeki yoğun yağışın etkisiyle Çaykur Didi Stadı'nın zeminde sorun yaşanmaya başlandığını vurgulayan Ferah, sahayı daha iyi bir duruma getirmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Çalışmalar için Hollanda'dan bir firmayla anlaştıklarını bildiren Ferah, "Yapay güneş ile sahanın bozulmuş bölgelerini yeniden toparlamaya çalışıyoruz. Elektronik ortamda zemini takip etme imkanı bulacağız. Böylece çimin gelişimini kolaylıkla takip edebileceğiz. Pahalı bir sistem ama futbolda kalitenin gelişimi için bunlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

Türkiye'de çok sayıda kulübün bu sistemi uyguladığını aktaran Ferah, "Futbol büyük ve önemli bir endüstri. Sporcu sağlığı için de sahalar ve zemin son derece önemli. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, her camianın stadyumlarda yeniliklere gitmesi gerekiyor. Zeminlerdeki kalite futboldaki oyun kalitemizi de daha yukarı taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

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