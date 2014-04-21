Çaykur Rize, Fenerbahçe maçında sürpriz bekliyor!

Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan, bu hafta deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçında oyuncularının sürpriz yapmasını beklediğini söyledi.

Sahalarında Torku Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli avantaj sağladıklarını belirten Başkan Metin Kalkavan, gözlerini Fenerbahçe maçına çevirdiklerini vurgularken şunları söyledi:

"Sahamızda 4 maçtır galip gelemiyorduk. Torku Konyaspor'u mağlup ederek önemli bir galibiyet aldık. Matematiksel olarak kümede kaldığımızı söyleyemem ama çok büyük avantaj elde ettik. Özellikle bu hafta sonu oynanan maçlar, bizim lehimize bitti. Önümüzde 4 maç daha var. Bu maçlarda tüm puanlara talibiz. Keyifli ve rezervli gidiyoruz. Uzun bir aradan sonra bu galibiyetle ikili bir seri yaptık."



LU ALUA'YA ÖVGÜ

Lua Lua'nın gerçek bir yıldız olduğunu vurgulayan Başkan Metin Kalkavan, bu konuda şunları söyledi:

"Bu ligin üstünde bir oyuncu. Çok az eforu bile bize yetiyor. Rizespor tarihinde yerini alacaktır. Sevgiyi de hak ediyor. Bütün oyuncularımız ellerinden geleni yapıyor. Hepsi kaliteli oyuncular. Öyle olmasa şu an bu sonuçları alamazdık. Bu oyuncular, her şeyi hak ediyor. Bu ligde akıllı oynayacaksın. Torku Konyaspor'a futbolcularım çok akıllı oynadı ve haklı bir galibiyetin altına imza attı. Hepsini tebrik ediyorum. Maç primini de kişi başı 20 bin liraya çıkardım."



"TÜTÜNEKER'DEN MEMNUNUZ"

Şimdiden gelecek sezon için plan yapmadıklarını belirten Başkan Kalkavan, bu yıl bütçe olarak biraz açık verdiklerini anlatırken şöyle konuştu:

"Hayırlısı ile ligi iyi bir yerde tamamlayarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız. Hocamızdan yönetim olarak çok memnunuz. Yeni sezona onunla devam etmek isteriz. Tabi ki son karar Uğur Tütüneker'in. Bunları gelecek günlerde konuşacağız. Hocamız ile taraftarımız son maçta olumlu görüntüler verdiler. Torku Konyaspor maçında ilk kez uygulanan e- bilet uygulaması seyirci sayımızı düşürdü. Fakat bu uygulama geç kalınsa da doğru bir uygulamadır. Pilot bölge olarak ilk biz uyguladık. Sivasspor açında çok daha kalabalık taraftar bekliyorum."dedi.



Muhammet KAÇAR/RİZE,DHA