Çaykur Rize'de hedef yeni doğan taraftar

Çaykur Rizespor Asbaşkanı Mehmet Erdoğan, Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Karamehmetoğlu ve Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe’nin de katıldığı toplantıda konuşan Aykut Ferah, Rize'de doğum yapılan tüm hastanelerde yeni doğan bebeklere Çaykur Rizespor tulumu hediye edeceklerini, projenin yakın zamanda hayata geçirileceğini belirtti.

Rize İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe de Rize'de her yıl ortalama olarak 4 bin bebeğin dünyaya geldiğini dile getirerek, "Bu doğumların tamamı hastanelerimizde olmakta, bu nedenle Çaykur Rizespor'un sosyal projesine biz de sağlık çalışanları olarak destek vereceğiz. 18 farklı branşta hizmet veren Çaykur Rizespor'un bebek tulumlarını doğum sonrası ebe veya sağlık çalışanlarımız bebeklere giydirecek. Rize'de doğan her bebek Rizesporlu doğacak” dedi.

Rizespor Asbaşkanı Mehmet Erdoğan ise Rize Merkez'de Rizespor mağazasının 10 gün içinde hizmete açılacağını ifade ederek, “Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nın karşısında yeni mağazamızı açıyoruz, artık taraftarlarımız Passolig ve Rizespor ürünlerini buradan alabilecekler” diye konuştu.