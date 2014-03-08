Çaykur Rize'de iki eksik! Muhtemel 11...

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor, Medical Park Antalyaspor deplasmanından kurtulmak için mutlak galibiyeti hedefledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Galatasaray maçında ortaya koydukları iyi futbolu Medical Park Antalyaspor maçında da sürdürmeyi amaçladıklarını söyledi. Tütüneker, "Ligde bulunduğumuz konum itibariyle bu maç çok önemli. Bu seneki en önemli maçımıza çıkacağız. Galatasaray maçında gösterdiğimiz mücadelenin üzerine bir şeyler daha koyabilirsek ve istediğimizi oyuna biraz daha yansıtabilirsek takımın daha iyi olacağını düşünüyorum. Rakibimiz defansif futbol oynamıyor, ofansif oyuncuları var. Önce onlara bir önlem alıp sonrasında kendi işimize bakacağız. Sadece ofansif oyunu düşünmeyip oyunu iki yönde de oynamak istiyoruz. Ofansif ve defansif olarak çalışmalarımızı yaptık. Hedefimiz Antalya deplasmanından iyi sonuçla ayrılmak" dedi.

KADRODA İKİ EKSİK

Çaykur Rizespor'da Medical park Antalyaspor maçı öncesi Sercan ve Engin'in sakatlıkları bulunuyor.

Çaykur Rizespor'un muhtemel 11'i ise şöyle:

Serkan- Koray, Viera, Görkem, Ali Adnan- Kıvanç, Sylvestre, Liban Abdi, Cernat- Lua Lua, Kweuke



