Çaykur Rize'den Uğur Demirok'a sert tepki

Çaykur Rizespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yılmaz Zehiroğlu, kulüpten konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gerekli dilekçe teslim edildiğini duyurdu.

Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, dün oynanan Çaykur Rizespor-Konyaspor maçının bitiş düdüğü sonrası sahada yaşanan olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakır, Konyasporlu Uğur Demirok'un maçın 76'ncı dakikada hiçbir ahlak kuralı ile bağdaşmayan, hiçbir profesyonel oyuncuya yakışmayan ve hiçbir bireye yakışmayacak bir hareketle tribünleri tahrik ettiğini öne sürerek, "Çaykur Rizespor tribünleri de bu tahrik edici harekette tepki verdi" dedi.

Bakır, açıklamasında "Konyaspor kulübü ile uzun yıllar dostça ilişkilerimiz olan bir kulüp. Hoşgörü şehri Konya. Ne kulüple ne de şehirle bir sorunumuz olmadı. Bizim zor günlerimizde bize yardımcı olan bir kulüptür Konyaspor. Maçın 76'ncı dakikasında maraton tribününden bir tepki olduğunu gördük. O dakikaya kadar bir olumsuzluk yok. İki takım taraftarları da olumlu bir görüntü sergiliyor. Ama o dakikada tribünlerde bir serzeniş ve tepki olduğunu gördük. Diğer tribünlerden bu tepkinin nedeni anlaşılamadı. Konyasporlu Uğur bu dakikaya kadar da sahadaydı. Bu dakikada bırakın profesyonel oyuncuya hiçbir bireye yakışmayacak bir hareket tribünlerimizin tepkisine neden oldu. Konyasporlu Uğur Demirok bizzat tribünlere dönerek kafası tribünlere bakar şekilde, eli hiçte örf ve adetlerimizle örtüşmeyen, ahlaki değerlerle örtüşmeyen bir şekilde maalesef edep yerlerine uzanır şekilde, tribünlere tahrik edici bir harekette bulununca taraftarlarımızda buna tepki verdi" ifadelerine yer verdi.

"UĞUR, ŞEHİRLERİN ARASININ AÇILMASI NOKTASINDA YANLIŞ DAVRANIŞ YAPMIŞTIR'

Uğur'un maçta tribünleri provoke ettiğini belirten Bakır, "Maç sonrası formasını çıkartarak yine provokelerine devam etti. Bizim Konyaspor forması ile bir sorunumuz yok. Bu son provokesi bardağı taşıran son damla oldu. Uğur'un ahlak dışı davranışı ardından futbol sahalarında çok nadir görülebilecek şekilde tepki gösterildi. Bizim sahamızda hiçbir zaman bu olaylar yaşanmadı. Konyasporlu hiç bir futbolcu ile bir sıkıntı olmadı. Sadece Uğur Demirok'a karşı bu tepki verildi. Uğur'a verilen tepkilerin nedeni de ortadadır. Uğur şehirlerin arasını açma noktasında da çok yanlış bir davranışta bulundu. Daha öncede buna benzer tutumlarının da olduğunu spor kamuoyu biliyor. Keşke bizim aleyhimize verilen penaltıda devreye giren VAR sistemi burada da devreye girip spor kamuoyuna sıcağı sıcağına aktarabilseydi. İlk 11'de başlayan oyuncuya karşı 76'ncı dakikaya kadar bir tepki gösterilmedi ve o dakikalarda bu tepki başladı. Buna herkesin takdirine sunuyoruz. Mevlana'nın şehri Konya bu duruma gerekeni yapacaktır. Bizde yaşanan hadiseleri savunacak yanımız yok ama tahrik edici nedenlere de bakarak spor kamuoyu bu konuyu değerlendirmelidir" diye konuştu.

"GEREĞİNİN YAPILACAĞINA İNANIYORUZ"

Çaykur Rizespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yılmaz Zehiroğlu da, yapılan hareketin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli müracaatımızı yaptık. Gereğinin yapılacağına inanıyoruz. Biz bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

"RİZESPOR, TEK TARAFLI YARGILANMAMALIDIR"

Çaykur Rizespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Tali ise Konyasporlu yöneticilerle bu konuyu bugün görüştüklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Konyasporlu yöneticiler de bize futbolcularının yaptığı yanlış olduğunu bu tür futbolcuların da sahalardan arınması gerektiği konusunda görüşlerini belirttiler. Bu görüntüler medyada yer almalı Rizespor ve futbolcularımız tek taraflı yargılanmamalıdır."

