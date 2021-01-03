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03.01.2021 - 11:26 |

Çaykur Rizespor 1-1 Gençlerbirliği

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Başkent ekibi Denizlispor'u konuk etti.

Çaykur Rizespor 1-1 Gençlerbirliği
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Maç iki takımın da karşılıklı pozisyonlarıla başladı. Sahaya galibiyet için çıkan iki ekip maç boyunca istekli oyunlarıyla öne çıktı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Çaykur Rizespor, Skoda'nın altıpastan attığı golle 1-0 öne geçti.

Zaman zaman gerilen oyunda ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında 64. dakikada Soner'in golüyle skoru eşitleyen Gençlerbirliği, bir süre oyunun kontrolünü eline geçirse de Rizespor dengeyi sağladı.

İlerleyen dakikarda iki takım da buldukları pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı.

Çaykur Rizespor 1-1 Gençlerbirliği

İLK 11'LER:

Ç.Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Talbi, Meriah, İsmail, Donsah, Fabricio, Samudio, Fernando, Tunay, Skoda

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Diego, Zargo, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Furman, Sefa, Sio

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Fernando'nun soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden sert ortasında, defans oyuncusundan seken top Samudio'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

6. dakikada Sefa Yılmaz'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktasında Soner Dikmen'in vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

8. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Sağ taraftan iki kişiyi çalımlayan Moruziuk'un ceza sahası içerisine girdikten sonra şutunda, savunma topa ayak koydu. Skoda önünde kalan meşin yuvarlağı şık bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0.

18. dakikada sağ taraftan Moruziuk'un defansın arkasına uzun pasına hareketlenen Skoda'nın caza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, kaleci Nordfeldt, ayakları ile yatarak topu çelmeyi başardı.

32. dakikada sağdanSkoda'nın ceza sahasına ortasında, arka direkte Tunay Torun şutunu çekerken, filelere gitmekte olan topu defansta Arda Kızıldağ kornere çeldi.

37. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak üst direği sıyırarak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Çaykur Rizespor 1-1 Gençlerbirliği

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