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24.08.2020 - 22:24 | | AA

Çaykur Rizespor, 4 futbolcu ile sözleÅŸme imzaladÄ±

Ã‡aykur Rizespor, Nadir Ã‡iftÃ§i, Yasin Pehlivan, Engin Bekdemir ve Kemal RÃ¼zgar'Ä± renklerine kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â

Çaykur Rizespor, 4 futbolcu ile sözleÅŸme imzaladÄ±
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SÃ¼per Lig ekiplerinden Ã‡aykur Rizespor, Nadir Ã‡iftÃ§i, Yasin Pehlivan, Engin Bekdemir ve Kemal RÃ¼zgar'Ä± renklerine kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â 

YeÅŸil-mavili kulÃ¼pten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, geÃ§tiÄŸimiz sezon GenÃ§lerbirliÄŸiâ€™nde oynayan Nadir Ã‡iftÃ§i, Yasin Pehlivan ve Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k formasÄ± giyen Engin Bekdemir ile ikiÅŸer, AltÄ±nordu formasÄ± gÃ¼yen Kemal RÃ¼zgar ile 3 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, oyuncular iÃ§in Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Hasan Kartal'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ± ile birlikte imza tÃ¶reni dÃ¼zenleneceÄŸi kaydedildi.

Ã‡aykur Rizespor, 4 futbolcu ile sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±

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