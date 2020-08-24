Ã‡aykur Rizespor, 4 futbolcu ile sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±

SÃ¼per Lig ekiplerinden Ã‡aykur Rizespor, Nadir Ã‡iftÃ§i, Yasin Pehlivan, Engin Bekdemir ve Kemal RÃ¼zgar'Ä± renklerine kattÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â

YeÅŸil-mavili kulÃ¼pten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, geÃ§tiÄŸimiz sezon GenÃ§lerbirliÄŸiâ€™nde oynayan Nadir Ã‡iftÃ§i, Yasin Pehlivan ve Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k formasÄ± giyen Engin Bekdemir ile ikiÅŸer, AltÄ±nordu formasÄ± gÃ¼yen Kemal RÃ¼zgar ile 3 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada, oyuncular iÃ§in Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Hasan Kartal'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ± ile birlikte imza tÃ¶reni dÃ¼zenleneceÄŸi kaydedildi.