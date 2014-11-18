Çaykur Rizespor 6 eksikle çalıştı!

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, yeşil-mavili futbolcular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık bir saat süren idman, dar alanda kısa pas ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Deniz Kadah takımdan ayrı, kaleci Aykut Erçetin ise salonda çalıştı.

Milli takım kadrolarına çağrılan Filip Holosko, Ali Adnan, Kweuke, Oboabona ve Viera ile sakatlığı devam eden Murat Duruer antrenmana katılmadı.

Çaykur Rizespor, İstanbul Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.