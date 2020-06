Çaykur Rizespor, 70 maç sonra kırmızı kart gördü!

PTT 1. Lig'de mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda 28, Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda 34, bu sezon da 7 maç olmak üzere toplam 69 maç kırmızı kart görmeyerek centilmenlik yarışında ön sırada yer alan yeşil-mavil takımın bu özelliği, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyespor maçında sona erdi.

Hafta sonunda Kayseri temscilisi ile oynanan maçın 27. dakikasında rakibini itmesi sonucu kırmızı karla oyun dışı kalan Iraklı futbolcu Ali Adnan, Çaykur Rizespor'da 70 maç sonra kırmızı kart gören futbolcu oldu.

Yeşil-mavili takımda en son 2012-2013 sezonunun 6'ncı haftasında Boluspor ile oynanan maçta çift sarı kart sonucu kırmızı kartla Cenk Ahmet Alkılıç, takımını 10 kişi bırakmıştı.

Çaykur Rizesporlu futbolculara, bu maçın ardından oynanan 69 maçta 106 sarı kart gösterilirken, kırmızı kart gören futbolcu olmamıştı.

"Rakiplerimizin emeğine sayı duyarak mücadele ediyoruz"

Kulüp Basın Sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden itibaren futbolda fair-play olgusuna büyük önem verdiklerini belirterek, kulüpler aralarındaki ikili ilişkileri düzeltmek için mücadele ettiklerini ve futbolun saha içerisinde kalması gerektiğini söyledi.

Futbolun sadece kazanmak olmadığını, ligin her takımın ve her futbolcusunun değerli olduğunu ifade eden Ferah, "Futbolda kazanmak kadar kaybetmenin de doğal olduğunu bilerek, rakip futbolcunun emeğine saygı duyarak mücadele ediyoruz. Liglerde geride kalan 69 maçta kırmızı kart görmemiştik ama bir maçta bunun sona ereceğini elbette biliyorduk" diye konuştu.

"Kırmızı kart haklıydı"

Kendi sahalarında oynadıkları Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor maçının 27. dakikasında Ali Adnan'ın kırmızı kart görmesiyle 70'inci maçlarında kırmızı kart yememe özelliklerinin sona erdiğini vurgulayan Ferah, şöyle devam etti:

"İki futbolcunun itişmesi sonucu yaşanan bir pozisyon ve sonrasında bizim futbolcumuz kırmızı kart ile cezalandırıldı. Rakip oyuncuyu sakatlamaya yönelik hareketten değil pozisyon gereği kırmızı kart gördük ama bu kadar tartışmalı olduğu için üzgünüz. Her iki futbolcu da sakin kalmayı başarmalıydı. Aksi halde her iki oyuncu da kırmızı kartla atılmalıydı ama sadece bizim futbolcumuz atıldı. Kırmızı kart haklıydı ama bu kadar tartışmalı olmamalıydı. Bu tür pozisyonlarda hakem, her iki tarafı da cezalandırmalı."

Ferah, Çaykur Rizespor camiası olarak futbolcusundan yöneticisine kadar saha içerisinde ve saha dışında rakibine saygı duyarak görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kırmızı kartın kendilerine yakışmadığını dile getiren Ferah, "Ancak karta bakıldığında rakip oyuncuyu sakatlamaya yönelik bir hareketimiz yok. Futbolda centilmenliğin önemine dikkat çekerek oynamaya çalışıyoruz. Futbolu sahada centilmenlik yarışı içerisinde oynamaya kaldığımız yerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.