Çaykur Rizespor 9 maça farklı 11'le çıktı!

Ligde oynanan 9 maçta istenilen performansı gösteremeyen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, takımda ideal 11'ini henüz oluşturamadı.

Karadeniz temsilcisinde ligdeki 9 maça da ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalan tek isim kaleci Serkan Kırıntılı olurken bu futbolcuyu 9 maçta ilk 11'de başlayıp 780 dakika sahada kalan Ousmane Viera izledi.

Yeşil-beyazlı ekipte 8 maçta 720 dakika görev alan Giray Kaçar ve Orhan Ovacıklı da en fazla forma şansı bulan oyuncular arasında yer aldı.

Çaykur Rizespor'da Liban Abdi 45, Tevfik Köse ve Oğuzhan Berber 23 dakika ile en az süre sahada kalan isimler olurken, kaleciler Aykut Erçetin, Necati Yılmaz ve savunma oyuncusu Sezer Özmen ile altyapıdan A takıma yükselen Bayram Çelik, henüz forma giyme şansı bulamadı.

Ligde oynanan 9 karşılaşmada Ali Adnan Irak milli takımında bulunduğu dönemde 3 ve kırmızı kart cezası nedeniyle 1 olmak üzere toplamda 4 maç takımını yalnız bıraktı.

İlk haftaların değişmez oyuncuları olan Kağan Söylemezgiller ve Ümit Korkmaz ise sakatlıkları nedeniyle 5 haftadır forma giyemiyor.

Yeşil-mavili ekibin önemli oyuncusu Lomana Lualua ise formsuzluğu nedeniyle ligin dördüncü haftası oynanan Bursaspor maçının ardından formsuz olduğu gerekçesi ile teknik direktör Mehmet Özdilek tarafından kadro dışı bırakıldı.

Ferah: "İstikrarı sağlayamadık"

Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon çok sayıda futbolcu sakatlığının yaşandığını, bunların yanında Irak Milli Takımı kampında bulunan Ali Adnan'dan da uzun süredir yararlanamadıklarını söyledi.

Sezon başından bu yana 10'un üzerinde futbolcunun dönem dönem takımdan ayrı kaldığını ifade eden Ferah, "Kweuke, Kağan, Ümit, Sercan, Liban Abdi, Giray,Deniz ve Sezer gibi oyuncular sakatlıkları nedeniyle zaman zaman takımdan ayrı kaldı. Kıvanç da kart cezası nedeniyle takımdan uzak kaldı. Lualua maalesef beklentilerimize cevap veremedi" diye konuştu.

Ferah, 26 kişilik kadroda 9 haftada çeşitli nedenlerle futbolcularımızın birçoğundan yararlanamadıklarını anlatarak, "Sezon başından itibaren sakatlıklar, milli takıma giden oyuncuların çokluğu ve cezalı futbolcular ideal kadro ile sahaya çıkmamızı engelledi. Yaşanan gelişmeler nedeniyle de kadro istikrarını bir türlü sağlayamadık" dedi.

"Milli maç arası rehabilitasyon açısından önemli"

Her şeye rağmen 9 maçta alınan 10 puanın ve ligde 12. sırada yer almanın çok da kötü olmadığını vurgulayan Ferah, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından bazı oyuncuların takıma katılacağını söyledi.

Ferah, lige verilen aranın rehabilitasyon açısında da çok kıymetli olduğunu dile getirerek, "Tek dileğimiz milli takımlara gönderdiğimiz 5 futbolcunun sağlıklı şekilde aramıza dönmesi" şeklinde konuştu.