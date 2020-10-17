Çaykur Rizespor-Ankaragücü: 5-3

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'dan müthiş geri dönüş... Karadeniz ekibi 5. haftada 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada Ankaragücü'nü 5-3 yenmeyi başardı.

Ankaragücü'nün yeni transferi, kaptan Alper Potuk 45+3'te ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Gol yağmurunun yaşandığı karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 19'da Fernando, 45'te Boldrin, 55 (pen.) 62 (pen.) ve 78'de flaş transfer Loic Remy kaydetti. Konuk takımın sayıları 6 ve ve 16'da Paintsil, 43'te Borven'den geldi.

Bu sonuçla Rizespor puanını 5'e yükseltirken, Ankaragücü 1 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada deplasman ekibi ilk isabetli şutunda öne geçmeyi başardı. Lobjanidze'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Paintsil'in kontrol edip vuruşunda defansa çarpan top filelere gitti: 0-1

10. dakikada Boldrin'in sol taraftan ceza sahası içerisine orta iyi yükselen Remy'nin kafa vuruşunda kaleci Friedrich, yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

16. dakikada sarı-lacivertli ekip 2 farklı üstünlüğü yakaladı. MKE Ankaragücü oyuncularının defansın arkasına uzun pasında kaleci Gökhan Akkan'ın ceza sahası dışına çıkarak ayağı ile uzaklaştırmak istediği topu Melnjak iyi kontrol edemeyince sekerek Paintsil'in önünde kaldı. Kaleci Gökhan Akkan'dan hızlı davranan Paintsil meşin yuvarlağı kafa ile boş filelere gönderdi: 0-2

18. dakikada Abdullah Durak'ın ceza sahası içerisine uzun pasında Fernando'nun kontrol edip sağ ayağı ile plase vuruşunda top filelere gitti: 1-2

43. dakikada Pinto'nun sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında iki kişi arasında iyi yükselen Börven'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-3

45 1. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in yaklaşık 30 metreden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden filelere gitti: 2-3

Karşılaşmanın ilk yarısı Ankara ekibinin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.