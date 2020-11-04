Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girecek
04.11.2020 - 11:53 | | AA

Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girecek

Süper Lig'de 8. haftayı bay geçecek Çaykur Rizespor, yarın Antalya'da kampa girecek.

Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girecek
ABONE OL

Yeşil-mavili kulübün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'in 8. haftasını maç yapmadan geçeceklerini hatırlattı.

Takıma son oynanan Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının ardından 4 gün izin verildiğini ifade eden Bakır, milli maçlar nedeniyle lige verilecek aradan dolayı Antalya kampının 8 gün olarak planlandığını kaydetti.

Kampın ardından takımın yeniden Rize'de bir araya gelerek Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edeceğini belirten Bakır, milli maç arası ve bay geçilen haftaları takım uyumunu artırmak ve sakatların iyileşmesi için olumlu kullanmayı hedeflediklerini aktardı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Lazio'da büyük şok! Vedat Muriqi bu akşam...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci kayboldu

Çaykur Rizespor, Antalyada kampa girecek

Barcelona'nın Juventus'a Attığı En İyi Goller

Alp Pehlivan: "Adem Ljajic yeteneklerine ihanet ediyor..."
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Türkiye'nin devleri arasına girdi
    Türkiye'nin devleri arasına girdi
  2. Beklenen oldu! 5 milyon euro...
    Beklenen oldu! 5 milyon euro...
  3. 'Fatih Terim'i rahat bırakın'
    'Fatih Terim'i rahat bırakın'
  4. Süper Lig ekibinde koronavirüs vakası!
    Süper Lig ekibinde koronavirüs vakası!
  5. Haftanın hakemleri açıklandı!
    Haftanın hakemleri açıklandı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girecek

Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girecek

Yeni Malatyaspor'un deplasman karnesi zayıf

Yeni Malatyaspor'un deplasman karnesi zayıf

Sivasspor Avrupa'da 11. maçına çıkıyor

Sivasspor Avrupa'da 11. maçına çıkıyor

Bucaspor 1928 tesislerini depremzedelere açtı

Bucaspor 1928 tesislerini depremzedelere açtı

Sıradaki Haber