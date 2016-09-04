Çaykur Rizespor - Artvin Hopaspor: 4-2

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Artvin Hopaspor ile oynadığı hazırlık maçını 4-2 kazandı.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan müsabakaya Çaykur Rizespor; Muhammed Alperen Uysal, Fink, Oboabona, Ümit Kurt, Özgür Çek, Petrucci, Emrah Başsan, Saadane, Recep Niyaz, Oğuzhan Aynaoğlu ve Atiemwen ilk 11'i ile çıktı.

Artvin Hopaspor ise Serkan Şen, Ekrem Dil, Semih Vatanseven, Fatih Gökdemir, Ersen Savaş, Umut Şahin, Yılmaz Dora, Vili İsiani, Hasan Kahaçengel, Hakan Açıkalın ve Ufuk Ayaydın ilk 11'i ile maça başladı.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Çaykur Rizespor Atiemwen'in attığı golle 1-0 öne geçti. 33. dakikada Oğuzhan Aynaoğlu'nun attığı golle skor 2-0 oldu. Konuk ekip, 44. dakikada Umut Şahin'in golüyle skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarı oyuna hızlı başlayan Çaykur Rizespor, 53. dakikada Atiemwen'in golüyle skoru 3-1 yaptı. Yeşil-mavili ekip, sonradan oyuna dahil edilen Volkan Pala'nın 89. dakikada attığı golle skoru 4-1'e getirdi. Artvin Hopaspor'da sonradan oyuna giren Muhammet Koyuncu'nun 90. dakikada attığı gol skoru 4-2 olarak belirledi.

Müsabakayı, çok sayıda Çaykur Rizespor ve Artvin Hopaspor taraftarı da izledi.