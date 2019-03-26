Çaykur Rizespor Azubuike'yi bitiriyor

Okan Buruk yönetiminde sezonun ikinci yarısına damga vuran, topladığı 22 puanla rotasını Avrupa’ya kıran Çaykur Rizespor yeni sezon planlamasını yapmaktan da geri durmuyor. Yeşil- Mavililer, ara transfer döneminde Mısır’ın Pyramids takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Godson Azubuike’nin bonservisinin alınması için görüşmelere başlandı.

Yeni Malatyaspor’dan 2 milyon Euro’ya Mısır’ın yolunu tutan Azubuike bedelsiz olarak kiralanmıştı. Karadeniz ekibi, performansından memnun olduğu Nijeryalı futbolcudan da kalmak istediğine yönelik görüş aldıktan sonra harekete geçti. Milli ara sona ermeden bu transfere netlik kazandırılacak. (Fanatik)