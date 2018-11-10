Çaykur Rizespor - Başakşehir: 1-2
Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde M. Başakşehir deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini perçinledi.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'i ağırladı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı (Dk. 64 Süleyman Koç), Brabec, Koray Altınay (Dk. 45 Ali Çamdalı), Mehmet Uslu, Saadane, Robin Yalçın, Umar, Samudio (Dk. 76 Gladkyy), Boldrin, Vedat Muric
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 75 Emre Belezoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 84 Gökhan İnler), Visca, Mossoro (Dk. 66 Arda Turan), Napoleoni, Bajic Goller: Dk. 52 Da Costa, Dk. 64 Bajic (Medipol Başakşehir), Dk. 79 Vedat Muric (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Robin Yalçın, Dk. 90+1 Saadane (Çaykur Rizespor)
MAÇTAN DAKİKALAR
51. dakikada Mahmut Tekdemir'in yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu yatarak kornere çeldi.
52. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Visca'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Da Costa'nın kafa vuruşunda yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 0-1.
64. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Visca'nın yerden sert ortasında, altı pas içerisinde müsait durumdaki Bajic'in vuruşunda, top ağlara gitti: 0-2.
70. dakikada Visca'nın sağ çaprazda yaklaşık 40 metre topu sürdükten sonra ceza sahası köşesinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
79. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Sol taraftan Umar'ın ceza sahası içerisine yerden ortasında Vedat Muric'in penaltı noktası üzerinde plase vuruşunda, top filelere gitti: 1-2.
Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.