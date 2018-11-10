Çaykur Rizespor - Başakşehir: 1-2

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'i ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken takımlar soyunma odasına 0-0 gitti. Fakat 2. yarıda etksini arttıran Başakşehir 52. dakikada Da Costa'yla öne geçti. 64. dakikada bu kez sahneye Bajic çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin 79. dakikasında Muric farkı 1'e indiren golü atsa da kalan dakikalarda başka gol olmayınca Başakşehir sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla lider Başakşehir puanını 27'ye yükseltip koltuğunu sağlamlaştırırken, Çaykur Rizespor 8 puanla ligin dibinde kaldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı (Dk. 64 Süleyman Koç), Brabec, Koray Altınay (Dk. 45 Ali Çamdalı), Mehmet Uslu, Saadane, Robin Yalçın, Umar, Samudio (Dk. 76 Gladkyy), Boldrin, Vedat Muric

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 75 Emre Belezoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 84 Gökhan İnler), Visca, Mossoro (Dk. 66 Arda Turan), Napoleoni, Bajic Goller: Dk. 52 Da Costa, Dk. 64 Bajic (Medipol Başakşehir), Dk. 79 Vedat Muric (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Robin Yalçın, Dk. 90+1 Saadane (Çaykur Rizespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Visca'nın sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

20. dakikada sol kanattan Mehmet Uslu'nun ceza sahası içerisine ortasında Vedat Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

24. dakikada Samudio'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Vedat Muric'in yerden vuruşunda, kaleye gitmekte olan topu Mert Günok yatarak kornere çeldi.

26. dakikada Visca'nın savunmayı geçtikten sonra sağdan ceza sahası içerisine ortasında, altı pas üzerindeki Napoleoni boş kaleye istediği vuruşu yapamayınca, konuk ekip mutlak golden oldu.

38. dakikada Mossoro'nun sağdan ceza sahası içerisine ortasında altı pas üzerindeki Bajic'in plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.



51. dakikada Mahmut Tekdemir'in yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu yatarak kornere çeldi.



52. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Visca'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Da Costa'nın kafa vuruşunda yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 0-1.



64. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Visca'nın yerden sert ortasında, altı pas içerisinde müsait durumdaki Bajic'in vuruşunda, top ağlara gitti: 0-2.



70. dakikada Visca'nın sağ çaprazda yaklaşık 40 metre topu sürdükten sonra ceza sahası köşesinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



79. dakikada ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Sol taraftan Umar'ın ceza sahası içerisine yerden ortasında Vedat Muric'in penaltı noktası üzerinde plase vuruşunda, top filelere gitti: 1-2.



Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.