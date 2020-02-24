Çaykur Rizespor - Başakşehir: 1-2

Süper Lig'in 23. haftasında Zirveyi ve alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Başakşehir, deplasman Çaykur Rizespor ile karşı karşı geldi. Mücadeleyi Başakşehir 2-1 kazandı.

Başakşehir'in golünü 43. dakikada penaltıdan Edin Visca ve 90+1'de Skrtel kaydetti. Çaykur Rizespor'un golünü ise 60. dakikada Umar Aminu attı.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 46 yaptı ve haftayı lider kapattı. Çaykur Rizespor ise 24 puanla 14. sırada kaldı.

İŞTE SÜPER LİG'DE SON PUAN DURUMU







Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Abarhoun, Burak Albayrak, Melnjak, Diomande, Vetrih (Dk. 76 Oğuz Kağan Güçtekin), Garmash (Dk. 72 Sasse), Umar, Boldrin, Skoda

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck (Dk. 87 Skrtel), Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Elia (Dk. 79 Robinho), Visca, Aleksic (Dk. 76 Berkay Özcan), Demba Ba

Goller: Dk. 42 Visca (penaltıdan), Dk. 90 Skrtel (Medipol Başakşehir), Dk. 60 Umar (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 63 Aleksic (Medipol Başakşehir)





Maçtan dakikalar

3. dakikada Abarhoun'un pasında kaleci Gökhan Akkan, ceza sahası içi sağ çaprazında topu elle tutunca maçın hakemi Cüneyt Çakır en direkt serbest vuruş kararı verdi. Visca'nın vuruşunda savunmadan dönen topu tamamlamak isteyen Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak defanstan sekerek Mahmut Tekdemir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda ise kaleci Gökhan Akkan çizgi üzerinde yatarak topu elleri ile çelmeyi başardı.

10. dakikada Clichy'nin soldan ceza sahası içerisine ortasında, İrfan Can Kahveci'nin gelişine şutunda, kaleci Gökhan Akkan yerden seken topu güçlükle tokatlayarak uzaklaştırdı.

13. dakikada soldan Melnjak'ın ceza sahasına uzun ortasında iki savunmacı arasından çıkan Skoda'nın kafa vuruşunda, yerden seken top az farkla yandan auta çıktı.

34. dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan ceza sahası içi arka direğe ortasında, kaleci Gökhan Akkan'ı geçen topa Visca, istediği gibi vuramayınca, meşin yuvarlak üsten auta gitti.

38. dakikada Garmash'ın ara pasında ceza yayı üzerinde Boldrin'in rakibinden sıyrıldıktan sonra sert şutunda, top üsten auta çıktı.

42. dakikada Umar'ın ceza sahası içerisinde Demba Ba'ya müdahalesine maçın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Visca'nın kullandığı penaltı atışında top Gökhan Akkan'ın sağından filelerle buluştu: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

56. dakikada sağ kanattan ilerleyerek ceza sahası içerisine giren Visca'nın yerden pasında, altı pas üzerinde Demba Ba'nın vuruşunda top üsten auta çıktı.

60. dakikada Caiçara'nın hatalı pasında topu kapan Umar, kaleci Mert Günok'tan sıyrıldıktan sonra topu boş kaleye gönderdi: 1-1.

68. dakikada Visca'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktasında Aleksic'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

73. dakikada yine Visca'nın sağdan ceza sahası içerisine yerden ortasında, bu kez İrfan Can Kahveci'nin penaltı noktası üzerinde gelişine şutunda, top yandan auta çıktı.

85. dakikada Umar'ın ara pası ile sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Sasse'nin bekletmeden şutunda, kaleci Mert Günok kapattığı köşeden filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı güçlükle kornere çelmeyi başardı.

90. dakikada Berkay Özcan'ın sağdan ortasında kaleci Gökhan Akkan'ın yumrukladığı top Skrtel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda yerden seken top filelere gitti: 1-2.

Medipol Başakşehir karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Edin Visca Kimdir?