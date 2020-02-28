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28.02.2020 - 12:43 | | AA

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Karadeniz derbisinin centilmence olacağına inanıyorum

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, dostluk içinde bir Karadeniz derbisi geçmesi temennisinde bulundu.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Karadeniz derbisinin centilmence olacağına inanıyorum

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler bulunduğunu hatırlatarak, böyle bir dönemde konuşmanın çok güç olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiği dönemde kulüplerin de sergileyecekleri davranışlarla örnek olmaları gerektiğini vurgulayan Kartal, sporun sadece araç olduğuna dikkati çekti.

Kartal, önemli bir maça çıkacaklarını aktararak, "Üst üste hiç beklemediğimiz sonuçlar aldık. Rakibimiz şampiyonluk yarışı içerisinde. İki taraf açısından da kritik bir maç oynayacağız. Karadeniz derbisinin centilmence olacağına inanıyorum. İyi oynayan kazanır." ifadelerini kullandı.

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Teknik kadroya ve futbolculara güvendiğinin altını çizen Kartal, "Taraftarların içinde olduğumuz zorlu süreçte kendi takımlarına odaklanacaklarına inanıyorum. Biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız." diye konuştu.

Kartal, futbolcularla bir araya gelerek, özel bir görüşme yapacağını da sözlerine ekledi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Karadeniz derbisinin centilmence olacağına inanıyorum

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