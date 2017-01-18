Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Çaykur Rizespor Baumjohann'ın peşinde
18.01.2017 - 14:52 | | DHA

Çaykur Rizespor Baumjohann'ın peşinde

Çaykur Rizespor, kadrosuna 10 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncu katmak için Alman 1'inci Ligi takımı Hertha Berlin’in orta saha oyuncusu 29 yaşındaki Alexander Baumjohann'la temas kurdu.

Çaykur Rizespor Baumjohann'ın peşinde
ABONE OL

Menajeri aracılığı ile Çaykur Rizesporlu yetkililerle görüşen ve transfere sıcak bakan Alexander Baumjohann'ın Hamit Altıntop ve Marko Marin’den yeşil mavili kulüp hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Yeşil mavili yöneticilerin tecrübeli oyuncu ile İstanbul’da bir araya geleceği öğrenildi.

Bayern Münih, Schalke, M’gladbach ve K’lautern formalarını giyen tecrübeli oyuncu, Bayern Münih forması altında Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
  5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Sıradaki Haber