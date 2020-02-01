Çaykur Rizespor - Beşiktaş: 1-2

Skorer - Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, Sergen Yalçın'ın ilk maçında Beşiktaş'ı ağırladı.

Maça etkili başlayan siyah beyazlı takım 29'da Burak'la öne geçti: 0-1

Gole yanıt ise gecikmedi. Rizespor devre arasında kadroya dahil ettiği Skoda ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı: 1-1

İkinci yarıda ise ev sahibi Rizespor Aminu ile birçok gol pozisyonundan yararlanamadı.

Maçta kilidi açan gol 79'da Gökhan Gönül'den geldi: 1-2

Başka gol olmayınca Sergen Yalçın'ın ilk maçında Beşiktaş, Rize deplasmanından 3 puanla dönmüş oldu.

GOL: 36' Skoda(Rizespor) 29' Burak Yılmaz, 79' Gökhan Gönül(Beşiktaş)

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Diomande, Abdullah, Umar Aminu, Oğulcan, Boldrin, Skoda

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Diaby, Atiba, Ljajiç, N’Koudou, Burak

Önemli anlar

6. dakikada Diaby'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Gökhan Gönül, bekletmeden topu Burak Yılmaz'a çıkardı. Burak Yılmaz, topu kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı ancak savunmadan seken top Kaleci Gökhan Akkan’da kaldı.

29. dakikada Ljajic'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Atiba Hutchinson bekletmeden Burak Yılmaz'ı gördü. Burak Yılmaz, penaltı noktasının önünden sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

35. dakikada Mykola Morozyuk'un ortasında Victor Ruiz'in kafasından seken top ceza alanı içine yükseldi. Milan Skoda, kalesini zamanında terk edemeyen Loris Karius'tan önce kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 1-1

47. dakikada Boldrin kaleyi cepheden gören noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçti. Fernando Boldrin, uzak mesafe olmasına rağmen kaleyi düşündü ancak top üstten auta çıktı.

60. dakikada savunmanın arkasına çok iyi sarkan Aminu Umar’ın, Loris Karius'un üzerinden aşırttığı top direkten döndü.

70. dakikada Çaykur Rizespor’da Aminu Umar, Loris Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza alanı içinden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

79. dakikada Burak Yılmaz ile verkaça giren Adem Ljajic pasını Gökhan Gönül'e çıkardı. Gökhan Gönül, ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna maç öncesi İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete’nin davetine katıldı. Rizespor’un son haftalarda üst düzey oynadığını belirten Çebi önceliğin fair play olduğunu belirtirken yeni teknik direktör Sergen Yalçın ile hava yakaladıklarını ifade etti.



Sergen’den gençlik operasyonu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alt yapıdan A takıma Macar doğumlu Türk futbolcu Almos’u kadroya aldı. Sergen Yalçın Alt yapıdan Mertcan, Kartal’ı da yedek kulübesine dahil etti



Maç öncesi pusu Müziği

Rizespor, maç öncesi tribünlerde Kurtlar Vadisi'nde çalınan pusu müziği çaldırdı.

RİZE'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçının ardından Beşiktaş karşısına ilk 11de 2 değişiklik yaparak çıktı. Geçtiğimiz hafta ilk 11de görev alan Abarhoun ile Oğuz Kağan yedek kulübesinde yer alırken, yeni transfer Fernandes ve cezası biten Diomande maça ilk 11de başladı.

FERNANDES 11'DE

Çaykur Rizesporun ara transfer döneminde kadrosuna kattığı, ligin ilk devresinde Trabzonspor forması ile mücadele eden Ivanildo Fernandes, Beşiktaş karşısında ilk kez ilk 11de yer aldı. Yeşil-mavililerde geçtiğimiz hafta kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Diomande de müsabakaya ilk 11de başladı.

SERGEN YALÇIN'IN İLK MAÇI

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor karşısında takımı başındaki ilk maçına çıktı.

BEŞİKTAŞ'TA 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında son oynadığı Göztepe maçına göre 4 değişiklik yaptı. Göztepe karşısında cezalı duruma düşen Necipin yanı sıra Douglas, Rıdvan ve Boydun yerine ilk 11de Gökhan, Caner, Ljajic ve cezası biten Elneny yer aldı.