Çaykur Rizespor Beşiktaş maçında iddialı

Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda lider Beşiktaş'a konuk olacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, ligde kötü gidişi durdurup, çıkışa geçmek zorunda olduklarını söyledi. Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son 3 haftada bir puan aldıklarını ama özellikle son hafta Kayserispor karşısında alınan mağlubiyetin işleri çok daha fazla güçleştirdiğini belirtti.



Küme düşme potasında yer aldıklarını ve ligin ikinci yarısında yükselişe geçemediklerini ifade eden Ferah, "Ligde kalma yarışında en yakın rakibimizle aramızda beş puan fark var. Bu çok az bir puan değil. Bu nedenle artık bir an önce toparlanmalıyız. Ligde geride kalan maçlarda en az 18 puan toplamalıyız. Bunun için her maç çok zor ve kıymetli." diye konuştu.



Beşiktaş'ın lig lideri olduğunu hatırlatan Ferah, "Hedefleri farklı olan iki takımın mücadelesi. Rakibimiz şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Biz ise bir an önce toparlanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz ama bir yerden başlamalıyız. Beşiktaş maçı ile kötü gidişi durdurup, yeniden çıkışa geçmek zorundayız." ifadelerini kullandı.



Ferah, kart cezası nedeniyle Ahmet İlhan Özek ve Petrucci ile sakatlıkları bulunan Ümit Kurt ve Süleyman Koç'un kadroda yer alamayacağını sözlerine ekledi.



Karadeniz temsilcisinin Diallo, Orhan Ovacıklı, Oboabona, Yakoubi, Özgür Çek, Saadane, Nosa Igiebor, Recep Niyaz, Janster, Edomwonyi ve Kweuke muhtemel on biriyle mücadele etmesi bekleniyor.