Çaykur Rizespor, bir yıl sonra deplasmanda kazandı

Ligde son olarak geride kalan 2015-2016 sezonunun 12. haftasında, 22 Kasım 2015'te Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 yenmeyi başaran yeşil-mavili ekip, ardından 7'si bu sezon olmak üzere dış sahada çıktığı 18 maçın 14'ünü kaybetti, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.

Geçen sezon Galatasaray ve Akhisar Belediyespor ile deplasmanda oynadığı müsabakalardan 1-1'lik skorlarla ayrılan ve 2 puan toplayan Çaykur Rizespor, bu sezon 7 dış saha maçından Antalyaspor ile 1-1 ve Trabzonspor ile 2-2 berabere kalarak 2 puan çıkarabilmişti.

Karadeniz temsilcisi, son oynadığı ve 2-1 kazandığı Gaziantespor maçı ile deplasmandaki galibiyet özlemini de sonlandırmış oldu. 18 maç sonra deplasmanda 3 puan ile tanışan Çaykur Rizespor, puanını 13'e çıkartarak uzun bir aranın ardından da düşme potasının dışına çıkmış oldu.

Deplasmanda kalesini koruyamıyor

Yeşil-mavili ekip, son olarak oynadığı Gaziantespor maçı da dahil deplasmanda oynadığı 19 maçın tamamında kalesinde gol gördü.

Deplasmanda yaptığı 19 maçta kalesinde 39 gol gören, rakip fileleri 14 kez havalandırmayı başaran Çaykur Rizespor, son galibiyetini aldığı Ankara deplasmanında, Osmanlıspor'u 1-0 yendiği maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Ferah: "Çok ihtiyacımız olan bir galibiyet"

Kulüp Basın Sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon ikinci yarıdan itibaren yaşanan sakatlıklar ve olumsuzlukların işlerini güçleştirdiğini ve sezon başında genç bir kadro kurarak sezona başladıklarını belirtti.

Oyun olarak iyi olduklarını fakat bunu sonuca yansıtamadıklarını kaydeden Ferah, "Herkes futbolumuzdan umutla bahsederken galibiyet gelmeyince ligde zorlandık. Özellikle son haftalarda oynadığımız Bursaspor ve Medipol Başakşehir maçlarında, oyun olarak çok üstündük. Bu maçlarda galibiyeti getirecek kırılma anlarını iyi değerlendiremedik. Aradığımız galibiyeti Gaziantespor deplasmanında bulduk. Çok ihtiyacımız olan bir galibiyet. Kazanmak güzel ama ligde seri galibiyetler alıp tehlikeli bölgenin dışına çıkmak zorundayız." diye konuştu.

18 maç sonra kazandı

Ligde 18 maç sonra deplasmanda galibiyet alan Karadeniz temsilcisinin geçen sezon 1-0 kazandığı Osmanlıspor maçından sonraki dış saha performansı şöyle:

MAÇ SKOR

Mersin İdmanyurdu-Çaykur Rizespor 3-0

Gaziantepspor-Çaykur Rizespor 2-0

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor 2-1

Sivasspor-Çaykur Rizespor 2-1

Antalyaspor-Çaykur Rizespor 2-1

Bursaspor-Çaykur Rizespor 1-0

Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor 1-1

Galatasaray-Çaykur Rizespor 1-1

Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor 3-1

Trabzonspor-Çaykur Rizespor 6-0

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor 1-0

Kardemir Karabükspor-Çaykur Rizespor 3-0

Galatasaray-Çaykur Rizespor 2-0

Kayserispor-Çaykur Rizespor 2-1

Antalyaspor-Çaykur Rizespor 1-1

Trabzonspor-Çaykur rizespor 2-2

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor 2-1

Bursaspor-Çaykur Rizespor 2-1

Gaziantepspor-Çaykur Rizespor 1-2