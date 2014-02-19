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19.02.2014 - 15:02 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor, Bursa'ya gitti

Spor Toto Süper Lig'de Cuma deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, Bursa'ya gitti.

Çaykur Rizespor, Bursa'ya gitti
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Spor Toto Süper Lig'de 21 Şubat Cuma deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, Bursa'ya gitti.

Yeşil-mavili ekip, sabah saatlerinde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde yaptığı antrenmanla Rize'deki hazırlıklarını tamamladı. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı kaydedildi. İdman sonrası THY'ye ait uçakla Trabzon Hava Limanı'ndan İstanbul'a giden 19 kişilik kafile, daha sonra karayolu ile Bursa'ya geçecek.

Kafildede sakatlıkları nedeniyle Engin Baytar, Lomana Lualua ve Hurşut Meriç, Mutumba ise yabancı sınırlaması nedeniyle yer almadı. Kulüp yönetim kurulu üyesi Mustafa Baltacı, hareket öncesi yaptığı açıklamada, Bursaspor depalsmanından galibiyetle dönmek istediklerini belirterek, "Geçtiğimiz hafta Gaziantespor karşısında aldığımız galibiyet moralimizi yükseltti ama alt sıralarda bulunan bütün takımların kazanması işlerin hiç kolay olmadığını gösteriyor. Her maç artık büyük final. Bursaspor deplasmanında galibiyete çok ihtiyacımız var. Bursaspor maçını kazanarak toparlanmak istiyoruz. Rakibimiz de son haftalarda kazanamıyor. Bu nedenle maç çok daha zor olacak" dedi. Baltacı, Bursaspor'un cezası nedeniyle maçın seyircisiz oynanolmasının kendileri için bir avantaj olmayacağını sözlerine ekledi.

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