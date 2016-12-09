Çaykur Rizespor çıkış arıyor

Spor Toto Süper Lig'de yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, "Kasımpaşa maçı bizim çıkış maçımız. Kötü gidişi durdurup yeniden yukarı doğru çıkmak zorundayız." dedi.



Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son 3 haftada puan alamadıklarını ama özellikle son hafta Bursaspor karşısında oynanan oyunun umut verdiğini belirtti.



Ligde birçok takımın beklentilerin uzağında kaldığını ifade eden Ferah, "Sıralamaya bakıldığında Kasımpaşa da bizim gibi bu yıl beklentilerin uzağında. Rakibimiz de son 4 maçta sadece bir puan toplayabildi. İki takım için de kader maçı niteliğinde. Zor olacağını biliyoruz ama seyircimiz önünde zorluğu aşmak istiyoruz. Kasımpaşa karşılaşması bizim çıkış maçımız. Kötü gidişi durdurup yeniden yukarı doğru çıkmak zorundayız." diye konuştu.



Ferah, ligin ilk yarısında kalan üç maçın çok değerli olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: "Kalan üç maç için bir an önce yeniden camia olarak kenetlenmek ve toparlanmak zorundayız. Bu üç maçta kırgınlıkları unutup takıma sahip çıkmalıyız. Futbolcularımıza güveniyoruz. Kaybedilen maçlarda bile iyi oyun sergilediler. Sadece bunu sonuca yansıtamadık. Kasımpaşa mücadelesinde bunu sonuca yansıtacak olan bu oyuncularımız. İlk ve önemli hedefimiz Kasımpaşa. Bu maçta camianın takımına sahip çıkmasını bekliyoruz."

Karadeniz temsilcisinde Kasımpaşa maçı öncesi, Matic Fink, Volkan Pala ve Emrah Başsan'ın hafif sakatlıkları devam ediyor.