Çaykur Rizespor - Denizlispor: 1-1

Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.

Çaykur Dİdi Stadyumu'ndaki Denizli'nin golünü 9. dakikada H. Rodallega kaydetti. Rizespor'da ise 90+3. dakikada Kemal Rizgar attı.

Denizlispor bu sonuçla puanını 14 yaptı ve 20. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise 21 puanla 14. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Ç.Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah, Yasin, Samudio, Tunay, Fernando, Skoda

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Mesanovic, Recep, Sagal, Rodallega.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada kazanılan faul atışında, sol taraftan Tunay Torun'un ceza sahası arka direğine ortasında, iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

9. dakikada savunmanın ceza sahası içerisinde uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Rodallega'nın penaltı noktası üzerinde vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'dan döndü. Dönen topu takip eden Rodallega, ceza sahası içi sağ çaprazdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

32. dakikada Sagal'ın yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen topu kornere çeldi.

35. dakikada ceza sahası içerisinde Moroziuk'un uzaklaştırmak istediği topu penaltı noktasında kontrol eden Rodallega'nın vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

43. dakikada Moroziuk'un defansın arkasına aşırtma pasına hareketlenen Skoda'nın boş pozisyonda kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.