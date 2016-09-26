Çaykur Rizespor, deplasmanda galibiyeti unuttu

Son olarak geride kalan sezonun 12. haftasında Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 yenmeyi başaran yeşil-mavili ekip, ardından 3'ü bu sezon olmak üzere dış sahada çıktığı 14 maçın 12'sini kaybetti, 2'sinden beraberlikle ayrıldı.

Geçen sezon Galatasaray ve Akhisar Belediyespor'la deplasmanda oynadığı müsabakalarda sahadan 1-1'lik skorla ayrılan ve 2 puan toplayan Karadeniz ekibi, bu sezonki 3 dış saha karşılaşmasından puan çıkaramadı.

Söz konusu 14 maçta kalesinde 31 gol gören Çaykur Rizespor, rakip fileleri sadece 7 kez havalandırabildi.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona yeni bir kadro kurarak başladıklarını, henüz istenilen takım bütünlüğünü sağlayamadıklarını söyledi.

Dış sahada henüz başarıyı yakalayamadıklarına dikkati çeken Ferah, "Kendi sahamızda yakaladığımız puan ortalamasını deplasman maçlarına yansıtamıyoruz. Deplasmanda istediğimiz sonuçları alamıyoruz ve beklentinin uzağında kaldık. Geçtiğimiz yıllarda ise bunun tam tersine deplasmanda iyi bir grafik sergilerken iç sahada kazanmakta zorlanıyorduk. İstikrar için içeride ve dışarıda belli bir puan barajını tutturmak zorundayız." diye konuştu.

Ferah, son oynanan Kayserispor maçında galibiyet hasretini sonlandırmak için büyük çaba harcadıklarını kaydederek, "Maça iyi başlamamıza rağmen erken gelen gol işimizi zorlaştırdı. Ardından yakaladığımız fırsatları değerlendiremeyince ve rakibimiz farkı ikiye çıkarınca maçı çevirmemiz zorlaştı. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama Kweuke'nin uzun bir sakatlık döneminin ardından yeniden forma giymesi bizi teselli etti. Kweuke takımın önemli bir parçası ve bu kulübe önemli katkıları var." ifadelerini kullandı.

Aykut Ferah, Süper Lig'in 6. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü konuk edecekleri Beşiktaş ile zorlu bir maça çıkacaklarını ve galibiyete çok ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.

Çaykur Rizespor'un dış sahada oynadığı son 14 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

MAÇ SKOR

Mersin İdmanyurdu-Çaykur Rizespor 3-0

Gaziantepspor-Çaykur Rizespor 2-0

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor 2-1

Sivasspor-Çaykur Rizespor 2-1

Antalyaspor-Çaykur Rizespor 2-1

Bursaspor-Çaykur Rizespor 1-0

Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor 1-1

Galatasaray-Çaykur Rizespor 1-1

Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor 3-1

Trabzonspor-Çaykur Rizespor 6-0

Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor 1-0

Kardemir Karabükspor-Çaykur Rizespor 3-0

Galatasaray-Çaykur Rizespor 2-0

Kayserispor-Çaykur Rizespor 2-1