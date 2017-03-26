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26.03.2017 - 20:16 | | AA

Çaykur Rizespor-Dinamo Batumi: 3-1

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'yi 3-1 yendi.

Çaykur Rizespor-Dinamo Batumi: 3-1
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Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'yi 3-1 yendi.

Yeşil-mavili ekip, Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Oboabona, Ümit Kurt, Özgür Çek, Robin Yalçın, Saadane, Petrucci, Süleyman Koç, Oğuz Han Aynaoğlu ve Kweuke 11'i ile başladı. Konuk Dinamo Batumi ise Timofeev, Kvirkvelia, Goortidze, Sukhiashvili, Tvildiani, Kenedy, Tarkhnishvili, Tevdonadze, Kavtapadze, Poniava ve Kvasov 11'i ile mücadele etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 18. dakikada Poniava'nın golüyle 1-0 önde kapattı.

Yeşil-mavili ekip ikinci yarıya Petrucci, Saadane ve Robin Yalçın dışında 8 oyuncu değiştirerek başlarken, konuk ekip ikinci yarıya da aynı kadroyla çıktı.

Çaykur Rizespor, ikinci yarıda 55 ve 84. dakikalarda Edomwonyi ve 80. dakikada Tuszynski'nin attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Yeşil-mavili yönetim, yüksek güvenlik görevlisi ücretlerini gerekçe göstererek karşılaşmanın seyircisiz oynanmasına karar verdi.

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