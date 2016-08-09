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09.08.2016 - 19:23 | | RİZE (AA)

Çaykur Rizespor eksiklerle çalıştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor eksiklerle çalıştı
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Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, kaleci Charles Itandje'nin yanı sıra Irak Milli Takımı ile olimpiyatlarda yer alan Dhurgham İsmail ve Ali Faez Atiyah katılmadı.

Hafif sakatlıkları bulunan Kweuke ve Volkan Pala ise takımdan ayrı salonda fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Ahmet İlhan Özek ve Muhammet Emin Balcılar, burunlarındaki sakatlık nedeniyle idmana özel maske ile çıktı.

Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Karaman'ın futbolcularına sık sık uyarılarda bulunduğu antrenmanın son bölümünde, şut çalışması yapıldı.

Yeşil-mavili ekip, yeni sezon hazırlıklarını yarın Giresunspor ile yapacağı hazırlık maçı ile sürdürecek.

Kaleci Itandje'nin durumu

Öte yandan Karaman'ın, sezon başı kampına katılmayan ve takımdan ayrı hazırlıklarını sürdüren Itandje ile antrenman öncesi yaklaşık 1,5 saat görüşme yaptığı öğrenildi.

Karaman'ın, Itandje ile yarın bir görüşme daha yapacağı ve bu oyuncu ile yola devam edilip edilmeyeceği kararını yönetim kurulu ile değerlendireceği ifade edildi.

Itandje, 6 Temmuz'da Rize'de başlayan yeni sezon hazırlıklarına mazeretsiz katılmamış, Avusturya'daki ikinci hazırlık dönemi kampına 25 Temmuz'da katılmak istemiş ancak Karaman, oyuncuyu kampa dahil etmeyerek Rize'ye göndermişti.

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