Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu resmen başladı... Sezona 'şampiyonluk' parolasıyla başlayan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında 32. dakikada Caner Erkin penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İkinci yarıda ev sahibi takım 59. dakikada Skoda'nın kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Flaş transfer Sosa sahne aldı

76'da ön direkte kaptan Gökhan Gönül kafa vuruşuyla skora denge getirdi. 87'de oyuna sonradan giren yeni transfer Enner Valencia'nın ceza sahası içinde düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı flaş transfer Sosa gole çevirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve sarı-lacivertli takım sezonun ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

İLK 11'LER:

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim Ay, Melnjak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Ferdi, Thiam, Deniz, Frey

MAÇTAN DAKİKALAR

14'üncü dakikada Gustavo'nun pası ile topla buluşan Deniz'in ceza saha dışından çektiği şutta top yandan dışarıya çıktı.

17'nci dakikada Frey'in sağ kanattan gönderdiği topta, ön direk önünde vuruş yapan Thiam'ın şutunda top yan ağlarda kaldı.

25'inci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Frey'in yerden çıkardığı pasta bekletmeden sert bir vuruş çıkartan Denizin şutunda kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

32'nci dakikada Denizin ortasında Selimin eline gelen topta maçın hakemi VAR'a giderek pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Beyaz noktaya gelen Canerin penaltı vuruşunda kaleci Gökhan'ı topu kurtararak gole izin vermedi.

35'inci dakikada savunmadan gelen uzun topu kontrol eden Boldrin, rakip futbolculardan kurtularak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Boldrin'in şutunda açıyı iyi kapatan kaleci Altay topu engelleyerek golü önledi.

47nci dakikada Gökhan'ın sağ kanattan ceza sahası içine kestiği ortada Deniz'in çektiği şutta top kaleci Gökhan'ın ellerinde kaldı.

57'nci dakikada Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Samudio'nun penaltı noktası üzerinden çektiği şutta kaleci Altay'dan seken topta Abdullah'ın kafa vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

60'ıncı dakikada Melnjak'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluşu: 1-0.

75'inci dakikada Caner'in kullandığı kornerde ön direkte kafa vuruşu yapan Gökhan'ın şutunda top kaleci Gökhan'ın çabasına rağmen çizgiyi geçerek gol değeri kazandı: 1-1.

81'inci dakikada rakip futbolcudan seken top ile sırtı dönük şekilde ceza saha içerisinde topla buluşan Frey'in dönerek çektiği sert şutta kaleci Gökhan direğin dibinden topu çıkarmayı başardı.

87'nci dakikada Moroziuk ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalan Valencia'nın pozisyonunda karşılaşmanın hakemi penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başında geçen Sosa topu filelere gönderdi: 1-2.

90'ıncı dakikada ceza yayı üzerinden Sinan'ın çektiği sert şutta yerden seken topu kaleci Gökhan kornere çeldi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), İsmail Şencan (xxx), Hakan Yemişken (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Chatziisaias (xx), Selim (x), Moroziuk (xx), Melnjak (xx), Abdullah (xx) (Dk.63 Yasin xx), Baiano (xx), Vetrih (xx) (Dk.63 Michalak x), Boldrin (xx), Samudio (xx) (Dk.90 Kemal x), Skoda (xxx) (Dk.79 Remy x)

FENERBAHÇE: Altay (xxx) - Serdar (xx), Zanka (xxx), Gökhan (xx), Caner (xx), Tolga (xxx), Ferdi (xx) (Dk.65 Sinan xx), Gustavo (xx) (Dk.77 Sosa xx), Deniz (xx) (Dk.65 Ozan xx), Frey (xxx), Thiam (xx) (Dk.54 Valencia xx)

GOLLER: Dk.60 Skoda (Çaykur Rizespor) - Dk.75 Gökhan, Dk.87 Sosa (Pen.) (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Moroziuk (Çaykur Rizespor) Ferdi, Sinan (Fenerbahçe)

MAÇTAN NOTLAR

3 yeni transfer ilk 11'de

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut 3 yeni transfere ilk 11'de yer verdi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bulut, 3 yeni transferden Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Mame Thiam'ı ilk on birde görevlendirdi.

Kaptan Gökhan Gönül

Gökhan Gönül, Süper Ligde 4 yıl 3 ay 15 gün, Caner Erkin ise 4 yıl 5 ay 2 gün sonra yeniden sarı-lacıvertli forma altında sahaya çıktı. Gökhan Gönül, 4 yıl aradan sonra ilk maçına kaptan olarak çıktı.

Yeni transferlerden Sosa, Sinan Gümüş, Lemos ve Valencia karşılaşmada yedek soyundu.

Erol Bulut Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıktı

Fenerbahçe ile sezon başında sözleşme imzalayan Erol Bulut takımının başında ilk resmi maçına çıktı.

Bulut, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor'a karşı ilk maçını 5-2 kazanmış deplasmanda ise rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı.

Öte yandan Paraguaylı golcü oyuncu Samudio, Çaykur Rizespor forması ile 100. maçına çıktı. Maç öncesi Samudio'ya kulüp başkanı Hasan Kartal plaket verdi.

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 2. Başkanı Servet Yardımcı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.