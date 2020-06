Çaykur Rizespor, Fenerbahçe karşısında tam kadro

Teknik direktör Rıza Çalımbay, yaşadıkları zor süreci, alacakları galibiyetle geride bırakmak istediklerini söyledi. Fenerbahçe'nin gücünü bildiklerini ifade eden Rıza Çalımbay, şunları söyledi:

"PLANLARIMIZ GALİBİYET ÜZERİNE"

"Bu maç bizim için çok önemli. Uzun bir dönemdir sakat oyuncuların fazla olması nedeniyle galip gelemedik. Bu da takım üzerinde ister istemez bir stres oluşturdu. Bu nedenle bu maçtan alacağımız iyi sonuç, bizi rahatlatacaktır. Bütün planlarımızı kazanmak üzerine yaptık. Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 2006-2007 sezonunda, yine benim teknik direktörlüğüm döneminde almıştı. O dönemde kazandığımız zaferi yeniden kazanmak istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz" dedi.

"KÖTÜ GİDİŞE SON VERECEĞİZ"

Fenerbahçe'nin Türkiye liglerinin en zengin kadrosuna sahip olduğunu hatırlatan Rıza Çalımbay, şunları söyledi:

"Çok kaliteli oyunculara sahipler. Sonucu ve oyunun kaderini değiştirecek futbolcuları var. Bu yüzden sahamızda oyun disiplininden kopmadan oynamalıyız. Fenerbahçe'den daha çok mücadele etmeliyiz ve onlardan daha çok koşmalıyız. Fenerbahçe'de dikkat edilmesi gereken mevkiler var. Özellikle forvetleri her an gol pozisyonuna girebilir. Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. Her türlü tedbiri alacağız. Bu kötü gidişata son vereceğiz."

BASIN SÖZCÜSÜ: "TARAFTAR DESTEĞİ ÖNEMLİ"

Basın Sözcüsü Aykut Ferah ise sakat oyuncularının düzelmesiyle haftalar sonra Fenerbahçe maçında galip gelerek ligde yeniden çıkışa geçmek istediklerini söylerken şöyle konuştu:

"Çok önemli oyuncularımız uzun süreli sakatlıklar yaşadı. Şimdi sakatlıkları geçen arkadaşlarımız takıma dahil oldu. Öyle bir dönemde Fenerbahçe ile karşılaşacağız. Fenerbahçe maçını taraftarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Taraftarımızdan bu maçta bizi 90 dakika boyunca desteklemelerini bekliyoruz."