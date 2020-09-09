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09.09.2020 - 12:21 | | AA

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in açılış maçında 11 Eylül Cuma günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde oyuncular antrenmanın ilk bölümünde kısa pas çalışması yaptı.

Oyuncular, idmanın ikinci bölümünde çift kale maç ile taktik çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde Tomas, oyunculara bireysel olarak orta ve şut çalışması yaptırdı.

Yeşil-mavili ekipte milli takımlardan dönen Gökhan Akkan ve Amedej Vetrih idmanda yer aldı. Dario Melnjak'ın ise bugün takıma katılması bekleniyor.

Takım, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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