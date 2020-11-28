Çaykur Rizespor - Galatasaray: 0-4

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı sahasında ağırladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 4-0 kazandı

Galatasaray'da golleri 45+2. (penaltı), 52. ve 79 dakikalarda Diagne ve 87. dakikada Taylan Antalyalı kaydetti.

Kırmızı çıktı

Topsuz noktada Emre Taşdemir'e sert faul yapan Çaykur Rizespor'da Boldrin, 77. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 20 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor 12 puanla 10. sırada kaldı.

İLK 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Dilver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Baiano, Boldrin, Onur, Remy

GALATASARAY: Fatih, Taylan, Linnes, Donk, Oğulcan, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Marcao, Emre Kılınç, Feghouli, Diagne

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Emre Akbaba'nın ara pasında Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.

5. dakikada Emre Taşdemir'in sağdan ceza sahası içerisine yerden sert ortasında, kaleci Gökhan Akkan'ın boş durumdaki Diagne'den önde yatarak çeldiği topu defans oyuncusu uzaklaştırdı.

24. dakikada Galatasaray üç net pozisyondan yararlanamadı. Sol taraftan Emre Akbaba'nın ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Oğulcan Çağlayan'ın kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Diagne'nin vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu çizgiden ayakları ile çıkardı. Pozisyonun devamında Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası çizgisi üzerinde dönerek vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, bu kez meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

31. dakikada Feghouli'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Diagne'nin penaltı noktasında plase vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

33. dakikada Moroziuk'un ceza sahası üzerine uzun pasında Skoda'nın göğsü ile indirdikten sonra vuruşunda top dışarı çıktı.

44. dakikada ceza sahası içerisinde Emre Akbaba ile topa yükselen Melnjak'ın pozisyonunu VAR'dan izleyen Atilla Karaoğlan penaltıya hükmetti.

45 2. dakikada Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın koltuk altından filelere gitti: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR



Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 7 futbolcu forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı takımında sakatlığı devam eden Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı için izolasyon süreçleri devam eden Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Okan Kocuk müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Fatih Terim, geçen hafta oynanan Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda tek değişikliğe gitti. Terim, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir'e defansta görev verdi.

Galatasaray maça Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Luyindama, Emin Bayram, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol oturdu.

Oğulcan Çağlayan eski takımına karşı ilk 11'de

Galatasaray'da sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez eski takımına karşı maça 11'de çıktı.

Oğulcan Çağlayan, yeşil-mavili ekip ile sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve Galatasaray'a transfer olmuştu.

Çaykur Rizespor'da tek değişiklik

Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Stjephan Tomas, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna göre yeşil-mavili ekipte tek oyuncu değişikliği ile takımını sahaya sürdü. Yeşil-mavililerde Onur Bulut'un yerine maçta Samudio görev aldı.

Rize ekibinde, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından geçen hafta Hatay deplasmanında yedek başlayan golcü oyuncu Remy ile sakatlığı nedeniyle iki haftadır oynamayan Fernando, yedek kulübesinde yer aldı.