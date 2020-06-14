Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Trabzonspor ve Başakşehir koronavirüs arasından hatasız dönünce, tüm gözler şampiyonluk yolundaki Galatasaray'a çevrildi! Karşılarında da salgın öncesinde oynadığı son 7 lig maçından sadece 1 puan çıkartabilmiş Rizespor olacak... Rizespor'da 6 gole katkı (4 gol - 2 asist) yapan Fernando Boldrin cezalı, 2-0 kaybedilen Göztepe maçında sarı kart cezalısı durumuna düşmüştü. Aminu Umar da sakat, onun da 4 gole (3 gol - 1 asist) katkısı bulunuyordu. Karadeniz ekibiyle çıktığı 3 maçı galibiyetsiz geçen TD Ünal Karaman, hücum hattını "Oğulcan Çağlayan, Milan Skoda, Braian Samudio" üçlüsünden oluşturacak.

Galatasaray ise Süper Lig'de arka arkaya 8 galibiyet aldıktan sonra Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kalarak salgın arasına gitmişti. Sarı-kırmızılılar zaten Christian Luyindama'dan faydalanamıyordu, geçtiğimiz hafta Marcao da sakatlandı ve TD Fatih Terim'in Ryan Donk'un yanında stoper olarak Mario Lemina'yı oynatması bekleniyor. Şapkadan tavşan çıkartmayı seven Terim, kupada 1 kez - ligde ise sadece 1 dakika şans verdiği 2003'lü Emin Bayram'la da maça başlarsa şaşırmamak lazım...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Koronavirüs salgını öncesinde Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı son 5 maç "2.5 ÜST" bitmişti.

- Koronavirüs salgını öncesinde Rizespor ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kaybetmişti. (1 beraberlik)

- İki takım arasında oynanan son 3 maçın tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %68'lik kesim kritik eksikleri olan Rizespor karşısında sarı-kırmızılı ekibi şanslı görüyor... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY NE ÖNERİYOR?

Bu maç öncesinde Galatasaray'ın savunma bölgesinde problemleri var. Sarı-Kırmızılı ekibin bu deplasmanda değişik bir kurguyla oynaması muhtemel. Ara öncesinde iyi bir çıkış yakalayan Galatasaray'ın aynı ritimde olmaması da olası. Çaykur Rize kendi sahasında rakibini mutlaka hataya zorlayacaktır. Net bir takım bahsi yapmak bence riskli. Galatasaray'ın savunmadaki problemleri nedeniyle Gol Var daha makul bir tercih olarak gözüküyor.